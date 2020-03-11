Ünal Karaman: "Oynayacağımız bütün müsabakaları final niteliğinde görüyoruz" Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü Ünal Karaman, yaptığı açıklamada maçlara fiziki ve zihinsel olarak en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Oynayacağımız bütün müsabakaları final niteliğinde görüyoruz.

Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü Ünal Karaman, yaptığı açıklamada maçlara fiziki ve zihinsel olarak en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Oynayacağımız bütün müsabakaları final niteliğinde görüyoruz. Ligi huzur içerisinde tamamlayıp, önümüzdeki sene daha güçlü bir Rizespor oluşturacağız" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 26. Haftasında deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde başlayan çalışmalar dinamik ısınma hareketlerinin ardından taktik kondisyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünal Karaman, bundan sonraki maçları kendileri için final niteliğinde olacağını ve alt kısımdaki takımların çoğuyla deplasmanda oynayacaklarının kendilerine dezavantaj olduğunu belirtti.

KARAMAN: "BÜTÜN MAÇLARIMIZ FİNAL NİTELİĞİNDE"

Karaman yaptığı açıklamada "Oynayacağımız bütün müsabakaları final niteliğinde görüyoruz. Alt kısımdaki takımların hemen hemen tamamına deplasman olarak gidiyoruz. Bu bizim için bir dezavantajdır. Biz tüm takımları rakip olarak görüyoruz, hepsine saygı duyuyoruz. Zorluğun farkındayız. Bizim açımızdan ne kadar zorsa, rakiplerimiz açısından da aynı şekilde zordur. Maçlara hem fiziksel olarak, hem de zihinsel olarak en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Taraftarımızın desteği ile berber bu zorlukları aşacağız. Önümüzdeki iki müsabakadan alabileceğimiz maksimum puanı almaya gayret göstereceğiz. Rize, çok daha iyisini ve güzelini hak eden bir camia" ifadelerini kullandı.

"LİGİ HUZUR İÇİNDE TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"

Bu sezon ligi huzurlu bitirmek istediklerini belirten Karaman, bir daha ki sezonda daha güçlü Rizespor kurmayı hedeflediklerini belirtti. Karaman sözlerine şu şekilde devam etti:

"Rize'nin fiziki şartları ve insanların yaklaşımı beni çok mutlu etti. Camia olarak eksik olan tek şey müsabaka sonucu. Çok daha farklı şekilde değişip, gelişebiliriz. Takım olarak güçlenme adına hep beraber yol kat edeceğiz. Bu camia çok daha mükemmelini hak ediyor. Dinamiklerinin ve gücünün farkına varmış bir takım görüntüsüne ihtiyacımız var. Ligi huzur içerisinde tamamlayıp, önümüzdeki sene daha güçlü bir Rizespor oluşturacağız."

Bir gazetecinin, göreve gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini arayarak başarı dilediği yönündeki sözleri üzerine Karaman, "Aradı. Bize başarı diledi. Bu yanlış bir algı oluşturmasın. Geçmiş dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımız görevdeydi ve bu takım geçmişte farklı acılar yaşadı. Olayı farklı noktalara çekmek, saha içerisindeki alın terini yok saymak bizlere, camiaya ve Türk futboluna zarar verir. Bizim tek çizgimiz, adil bir oyun, adil bir yarışın içerisinde alın terinin karşılık bulması. Olay farklı noktalara çekilirse, bizler üzülürüz. Umarım futbol aklı gelip gelir" şeklinde konuştu.

Antrenmana, sağlık problemleri nedeniyle takımdan bir süre uzak kalacak olan Abarhoun katılmazken, Umar Aminu ise bugün ki antrenmana çıkmak istediğini belirterek, takımla berbaer çalışmalara başladı.

ALBAYRAK: "ÜNAL HOCAMIZLA İNŞALLAH GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ"

Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlatan tecrübeli oyuncu Burak Albayrak, iki maçtan da galip ayrılarak, milli araya moralli girmek istediklerini belirtti. Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ünal hoca dışarıdan sert bir kişiliğe sahip, ancak hem beden dili olarak hem de konuşması olarak bize çok iyimser olduğunu gösterdi. Ünal hocamızla inşallah güzel günler göreceğiz. Hocanın gelişiyle antrenmanlar çok iyi gidiyor. Önce Ankaragücü ve ardından Göztepe maçını en iyi şekilde bitirip, Rize'ye dönmek istiyoruz. Sonrasında Galatasaray maçı var. Bu süreyi güzel değerlendirip, milli araya iyi bir şekilde girmek istiyoruz."

(Kubilay Ateş/İHA)

Kaynak: İHA