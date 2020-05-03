Ünal Atılgan'dan Burcu Binici'ye sert tepki

Gazeteci Ünal Atılgan, Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ hakkında "Keşke annen ile baban seni yaparken kondon kullansaydı" diye paylaşımda bulunan oyuncu Burcu Binici'ye sert tepki gösterdi. Atılgan, sosyal medya hesabında kaleme aldığı yazısında "Bir anneye bu çirkin sözleri sarf eden Birici'ye yazıklar olsun" dedi.

Ünal Atılgan'ın Burcu Binici'ye tepki gösterdiği yazısı: POPÜLER BİR İŞİN VAR ANCAK PÖPÜLER DEĞİLSİN... MESELE BU... Düşüncesi bile kabus... İşte bu yüzdendir baaazı oyuncu adaylarının her fırsatta magazincilere sataşması... "Bende varım" deme şeklidir... E zor tabii kabullenmek...& ; "O kadar uğraş çabala... Şahsiyetinden her türlü ödünü ver, zor zahmet bir iki ekran projesinde hatırı sayılır bir rol yakala ancak magazin sayfalarında esamen bile okunmasın...& ; Hatta moda dergileri de o çok sevilen başrol oyuncusu arkadaşını kapak yapsın. Peki sen ne yapacaksın arkadaş? Sabır mı göstereceksin 35 sene sonra şöhrete kavuşan kıdemli tiyatrocular gibi... Kinini bir şekilde kusman, öne çıkman gerek öyle değil mi?... O zaman durmayacaksın. Direk saldırıya geçeceksin... Tıpkı resimdeki bu zat-ı muhterem gibi. Adı "burcu binici"... Bana göre ilk durakta İNİCİ... Dün yaptığı şu paylaşım dikkatimi çekti. Tövbe YARABBİ... Dile bak, üsluba bak... Annen kondom kullansaydı diyor kendileri... Birde mesaj gönderiyor aklınca koskoca HÜRRİYET'E... "Atın şu şarlatanı"... Merak ediyorum bunu kendi çocuğuna söyleselerdi ne hissederdi acaba diye... Yazık... Çabasını anlıyoruz. Olmayınca oldurmak gerek. ya dil uzatarak, ya da iddialı pozlar vererek... Tek tek inceledim dün bu şahsın profilini... Hakta verdim yalan yok. Hissettim çaresizliğini... Yoksa isminin camiada gideri, o zaman azıcık cesaretlenmeli... Çakma Marilyn iyi fikirmiş mesela... Cuk oturmuş bence... Davetkar Madonna pozları da pek dikkat çekici hani...& ; 200 bin takipçisinden 10 bin tanesi kendisini derin bir hissiyatla "LAYYYYK"LAMIŞŞ ÜSTELİK... Arada FEYYYKKK'leri biraz fazla kaçırmış ama olsun. Oda bu işin tuzu biberi... Çünkü şişirmek lazım usta. Bunlar gerekli. ANCAAAAKK; instagram gibi işlemez magazinin değirmeni. HAYBEDEN DESTEK ISTEYENLERE DEĞİL, HALKIN SESİNE KULAK VERİR İYİ BİR MAGAZİNCİ. Tıpkı MEHMET ÜSTÜNDAĞ gibi...& ;& ;





DIPNOT: Bir anneye bu çirkin sözleri sarf eden binici'ye YAZIKLAR, işini onuru ile yapan meslektaşım MEHMET ÜSTÜNDAĞ'A selamlar olsun...