Bir süredir Şahmeran dizisinin çekimleri için Adana'da olan oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki akşam Rumeli Hisarı'ndaki bir balıkçıdan çıkarken objektiflere yansıdı. Ayaküstü sohbet ettiği basın mensuplarına dizi çekimlerinden bahseden oyuncu, özel hayatıyla ilgili sorulara sessiz kaldı. Umut Evirgen kimdir? Umut Evirgen kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

UMUT EVİRGEN KİMDİR?

1989 yılında doğan Umut Evirgen, ünlü şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Çağatay Ulusoy ile yakın arkadaş. Genç işletmeci, Emirgan'daki ünlü eğlence mekanısahibidir. Ayrıcasuşi restoranıPizza restoranını vardır.

Evirgen, kendisi ve sevgilisi Tuba Büyüküstün ile çeken gazetecinin fotoğraf makinesini korumalarına silah zoruyla gasp ettirdi. Bayrak'ın olay sonrası Sarıyer Asayiş Büro Amirliği'ne giderek Evirgen ve korumalarından şikâyetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

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