Umut Eker evli mi? Umut Eker sevgilisi kim? Umut Eker instagram!

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasında jüri üyeliği yapan Umut Eker evli mi? Umut Eker sevgilisi kim? Umut Eker instagram! Umut Eker kim, kaç yaşında?

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Umut Eker evli mi? Umut Eker sevgilisi kim? Umut Eker instagram! TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasında jüri üyeliği yapan Umut Eker sevgilisi kim?

UMUT EKER KİM?

Umut Eker, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Umut Eker model ve stil danışmanı olan Umut Eker daha önceden Bu Tarz Benim yarışmasında jüri üyeliği yaptı. Bu sırada manken Didem Soydan tarafından fark edilerek çalışma alanını değiştirdi. Umut Eker, 1983 yılında dünyaya geldi. Babası finans uzmanıydı. Umut Eker, babasının isteği ve ısrarı ile açıköğretimde bankacılık ve sigortacılık eğitimi almaya başladı ancak bitiremeden yarıda bıraktı. Tarkan, Ziynet Sali, Beyazıt Öztürk, Bengü, Emre Altuğ, Gülçin Ergül gibi ünlülere stil danışmanlığı yaptı.

UMUT EKER EVLİ Mİ?

STİL danışmanı Umut Eker evli değildir.Yıllardır birlikte olduğu Simay Bülbül'den sonra Naz Elmas ve Gonca Vuslateri'yle de aşk yaşayan ünlü model, manken Didem Soydan'ın çok yakın arkadaşı ve kendisinin stil danışmanlığını yapıyor.

UMUT EKER INSTAGRAM ADRESİ

Başarışı isim "umuteker"instagram hesabıyla 218 bin takipçiye sahiptir.