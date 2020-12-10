Umut Akyürek gençleşiyor

Ünlü plastik ve estetik cerrah Op. Dr. Serhat Tuncer ünlüleri gençleştirmeye devam ediyor. Ünlü sanatçı Umut Akyürek önceki gün İmmün sistemi bağışıklık güçlendirme glutatyon serum tedavilerine başladı. Akyürek hem de bağışıklığını güçlendirmek için soluğu Serhat Tuncer'in yanında aldı. Umut Akyürek işlemin ardından ünlü doktorla fotoğraf çekilip sosyal medyasında paylaştı.& ;

Kaynak: Snob Magazin