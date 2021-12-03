Umudu ayakta tuttu, hayata tutundu... EKPSS hayata yeniden motive etti

KIRŞEHİR (İHA) - Umudu ayakta tuttu, hayata tutundu... Üniversite okurken girdiği Ekpss hayata yeniden motive etti

KIRŞEHİR Kırşehir'de doğuştan bedensel engelli olan Orhan Gürler, hiç kaybetmediği umuduyla hayata tutundu. 2005 yılına kadar yılda iki ameliyat geçiren Gürler, şimdi diğer engellilere örnek oluyor.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz bölümünde tıbbi sekreter olarak görev yapan ve Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile hayatının değiştiğini anlatan Gürler, çocukluk dönemlerinin ameliyatlarla geçtiğini ve hayata da geride başladığını düşündüğünü söyledi. Hayatının 2005 yılına kadar altışar aylık periyotlarda ameliyatlarla geçtiğini belirten Gürler, "Belimde oluşan eğrilik ameliyatlarla düzeltilmeye çalışıldı. 2005 yılına kadar senede 2 kez ameliyat oluyordum. Ameliyatlarla çözüm yolu aramaya çalışıyordum. Sosyal projeler sayesinde hayata tutundum" dedi.

"Zihin yerinde ise umut kaybedilmemeli"

Bedensel engel durumuyla yaşamayı öğrenen ve zihnin yerinde olduğu sürece yaşamdan vazgeçilmemesi gerektiğini belirten Gürler, "Zihniniz yerinizdeyse hiçbir şeyden vazgeçmeyin. Ameliyatlarım sonrası üniversite hayatım başladı. Umutlarımın tükendiği anda EKPSS bana hayat oldu. Engel durumları hayattan kopmayı gerektirmez" dedi.

Mesai arkadaşları ve öğrenciler Orhan'ın yaşam enerjisinden etkileniyor

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz servisine staj için gelen Melisa Dayda, engel durumuna rağmen yaşam enerjisi ile Orhan Gürler'in çevresini de motive ettiğini söyledi. Dayda, "Çalışırken Orhan ağabeyin enerjisi ve neşesi de bizleri harekete geçiriyor. Onun yaşam enerjisi ile biz de mutlu oluyoruz. Engel durumları yaşamın her anında. Bu engelleri aşabilmek ise bizlerin elinde. Engelleri aşarak farklı zamanları birlikte yaşayabiliriz" şeklinde konuştu.

8 yıllık mesai arkadaşı Önder Sağlam ise konuşmasında, Orhan'ın iyi bir mesai arkadaşı olduğunu, özgüven ve başarılı çalışmasının da kendisini mutlu ederek, birlikte birçok engelin üstesinden geldiklerini ifade etti.