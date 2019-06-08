Foça'da denizde sürüklenen 53 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'de yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.
İzmir'in Foça ilçesinde, bir bota 53 kişi binen ve motor arızası nedeniyle nedeniyle sürüklenen kaçak göçmenler, yardım talebinde bulundukları sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Foça ilçesinde meydana geldi. 53 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için bir bot satın aldı. Göçmenler, her zamanki gibi bir bota 53 kişi bindi. 13 erkek, 13 kadın, 27 çocuğun bulunduğu göçmenler, Foça üzerinden Avrupa hayaliyle denize açıldı.
ACİL KODUYLA YARDIM ÇAĞRISI
Göçmenlerin bir müddet sonra ise botundaki motorunda arıza meydana geldi. Foça'daki denizin akıntısına kapılan göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden acil koduyla yardım istedi. Ekipler, hemen bölgeye intikal etti. 53 göçmeni tek tek kurtararak sahil güvenlik botuna aldı. Olası bir facianın önüne geçen sahil güvenlik ekipleri, göçmenleri kıyıya çıkardı.
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eee nolcak şimdi, , , bunlarıda mı halkımızın içine salacaksınız. bırakın gitsinler ne tutuyorsunuz. Sizi ne ilgilendiriyor memleketlerine faydaları yok yaşamasalar daha hayırlıdır. Sizin hiç işiniz yok mu birader bunlarla uğraşıyorsunuz. Bıktık usandık artık her taraf bunlarla doldu Allah''a yemin ederimki şu seçim gelsin ne yapacağımızı iyi biliyoruz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır