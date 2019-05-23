Umreye Giden Merve Sanay, Tüm Açık Fotoğraflarını Sildi

Umreye Giden Merve Sanay, Tüm Açık Fotoğraflarını Sildi

Umreye giden sosyal medya fenomeni Merve Sanay, Instagram hesabından açık fotoğraflarının hepsini kaldırdı.

Sosyal medyada cesur pozlarıyla tanınan Merve Sanay geçtiğimiz günlerde umre ziyareti için kutsal topraklara gitmişti.

BÜTÜN FOTOĞRAFLARINI SİLDİ

Ramazan ayında annesi için Medine'ye gittiğini söyleyen Merve Sanay'dan şaşırtan bir hamle geldi. Sanay umre ziyaretinden birkaç gün sonra sosyal medya hesabından bütün cesur fotoğraflarını sildi.

PAYLAŞIMI GÖRENLER ŞAŞIRMIŞTI

Instagram'daki cesur pozları nedeniyle sık sık eleştirilen Sanay'ın kutsal topraklardan yaptığı paylaşımı gören takipçileri çok şaşırmıştı.

Umreye Giden Merve Sanay, Tüm Açık Fotoğraflarını Sildi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (94)

  • HERİF:
    Tarihte 2 tane dünya savaşı çıkaran ve toplu etnik katliamlar yapıp kaç milyar insanın ölümüne , sakat ve evsiz kalmasına , yurdundan göçe zorlanmasına sebep olanlar Müslüman değildi !
    Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
  • HAMZA:
    oraya gidenlerin hic biri cennete gitmiyor, koskoca bir yalan hepsi. 2500 yilldir din var dünyada daha öncekiler nereye gitti ? hepsi cehennemdemi yoksa cennette kalabalik oldu diye dinmi üretildi???
    Cevap Yaz 7 48 Yayından Kaldır
    INSAN: Hz adem ilk insandi ve peygamberdi dikkatini cekerim cahil cahil konusup bilmeyen insanlarin aklini karisdira..
    11 1 Yayından Kaldır
Tüm 94 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.