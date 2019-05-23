Umreye Giden Merve Sanay, Tüm Açık Fotoğraflarını Sildi
Umreye giden sosyal medya fenomeni Merve Sanay, Instagram hesabından açık fotoğraflarının hepsini kaldırdı.
Sosyal medyada cesur pozlarıyla tanınan Merve Sanay geçtiğimiz günlerde umre ziyareti için kutsal topraklara gitmişti.
BÜTÜN FOTOĞRAFLARINI SİLDİ
Ramazan ayında annesi için Medine'ye gittiğini söyleyen Merve Sanay'dan şaşırtan bir hamle geldi. Sanay umre ziyaretinden birkaç gün sonra sosyal medya hesabından bütün cesur fotoğraflarını sildi.
PAYLAŞIMI GÖRENLER ŞAŞIRMIŞTI
Instagram'daki cesur pozları nedeniyle sık sık eleştirilen Sanay'ın kutsal topraklardan yaptığı paylaşımı gören takipçileri çok şaşırmıştı.
YORUMLAR (94)
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Keşke onun kaldırdığı gibi sizde yayınlamasaydınız. Birazcık nezaket. . .Cevap Yaz 35 Yayından Kaldır
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ElhamdulillahCevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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Tarihte 2 tane dünya savaşı çıkaran ve toplu etnik katliamlar yapıp kaç milyar insanın ölümüne , sakat ve evsiz kalmasına , yurdundan göçe zorlanmasına sebep olanlar Müslüman değildi !Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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oraya gidenlerin hic biri cennete gitmiyor, koskoca bir yalan hepsi. 2500 yilldir din var dünyada daha öncekiler nereye gitti ? hepsi cehennemdemi yoksa cennette kalabalik oldu diye dinmi üretildi???Cevap Yaz 7 48 Yayından KaldırINSAN: Hz adem ilk insandi ve peygamberdi dikkatini cekerim cahil cahil konusup bilmeyen insanlarin aklini karisdira..Tüm 94 yorumu okumak için tıklayın11 1 Yayından Kaldır