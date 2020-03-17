Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi - Haber
Erzurum, Ankara, Konya, Umre, Güncel

Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi

Erzurum Valisi Okay Memiş, koronavirüste en önemli riskin umre ziyaretinden dönen kişiler olduğunu ve umreden kendi tuttukları otobüsle dönen 28 kişinin haber alınması üzerine Konya ve Ankara'ya gönderildiğini söyledi.

17.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:20
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi

Umreden kendi tuttukları otobüsle Erzurum'a dönmeye çalışan 28 kişi haber alınması üzerine Konya ve Ankara'ya gönderildi.

Eruzurum Valisi Oktay Memiş, Palandöken Kaymakamlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlarını kapatmasıyla göçmen hareketliliğinin azaldığını söyledi.

"OTOBÜSLERDE KAÇAK GÖÇMEN TESPİT EDEMEZ OLDUK"

Jandarma, emniyet ve diğer ilgili birimlerden kaçak göçmen girişleriyle ilgili bilgilendirildiğini ifade eden Memiş, "Şu ana kadar tespit edilmiş sınır girişi yok. Vatandaş da artık çok duyarlı, neredeyse bizden daha fazla buna duyarlı hale geldi. Çünkü risk teşkil ediyorlar. Otobüslerde kaçak göçmen tespit edemez olduk. Bu bizim açımızdan iyi bir haber. 9. Kolordu Komutanlığı tüm sınır hattını sınırda yığılmaları kontrol altında tuttuğu için kontrol var."

Memiş, umre ziyaretine gayri resmi yollardan gidip dönen kişiler olduğu bilgisini aldıklarını belirterek, bunların tespiti ve 14 günlük gözetime alınması konusunda vatandaşlardan destek beklediklerini dile getirdi.

"UMREDEN KENDİ TUTTUKLARI OTOBÜSLE DÖNEN 28 KİŞİYİ ÖĞRENİNCE ANKARA VE KONYA'YA YÖNLENDİRDİK"

Umre ziyaretinden dönen vatandaşların mutlaka gözetim altında tutulmaları gerektiğini vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:"En önemli risk umre ziyaretinden dönen kişiler. Önceki gün 28 kişilik bir kafilenin tuttukları özel otobüsle Erzurum'a doğru geldiği bilgisinin alınması üzerine polisiye tedbirlerle bunları Konya ve Ankara'ya yönlendirdik. Erzurum'a gelmelerine müsaade etmedik. Kaçak şekilde gelenler olduğunu da biliyoruz. Vatandaşlarımız lütfen bunları bize bildirsin. Bu vatandaşların mutlaka karantina altına alınması lazım. Bunu marifet zannetmesinler, gelsinler onları 14 gün gözlem altında tutalım, testlerini yapalım. Riskli olduğunu tespit ettiğimizde hemen karantinaya almak durumundayız. Göçmenler önemli ama onlardan daha önemlisi umre dönüşünde bulunan vatandaşlarımız. Toplu gelişlere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Çünkü bakanlığın uygulaması bu yönde."

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de de koronavirüsün tespit edilmesinin ardından risk grubunda değerlendirilen yaklaşık 10 bin umrec Türkiye'ye dönüşte Ankara ve Konya'daki KYK yurtlarında karantinaya alınmıştı.

Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Erzurum Valisi Okay Memiş ,Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi

İlgili Haberler

Son Dakika: Diyanet İşleri, 27 Şubat 2020'den sonra umre için Türkiye'den çıkışın olmadığını açıkladı
Son Dakika: Diyanet İşleri, 27 Şubat 2020'den sonra umre için Türkiye'den çıkışın olmadığını açıkladı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden dönenler karantinaya alındı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden dönenler karantinaya alındı
Son dakika: Umreden dönen 10 bin 330 vatandaş karantina altına alındı
Son dakika: Umreden dönen 10 bin 330 vatandaş karantina altına alındı
Evinde Kal Türkiye! Koronavirüsten korunma yolları ve koronavirüs nedeniyle kapatılan yerler!
Evinde Kal Türkiye! Koronavirüsten korunma yolları ve koronavirüs nedeniyle kapatılan yerler!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?
Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?
Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?
Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?
Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
Pandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkı
Pandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkı
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?
Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?
Vakit namazlarında cemaat yapılacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Cemaatle namaz kılınıyor mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı!
Vakit namazlarında cemaat yapılacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Cemaatle namaz kılınıyor mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı!
Starbucks kapalı mı? Cafeler kapalı mı, ne zaman açılır?
Starbucks kapalı mı? Cafeler kapalı mı, ne zaman açılır?

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dalga geçtiği salgın başına geldi! Fenomen gelin koronavirüse yakalandı Haber
Dalga geçtiği salgın başına geldi! Fenomen gelin koronavirüse yakalandı
Hastanenin koronavirüs şüphesi, genç kızın hayatına mal oldu Haber
Hastanenin koronavirüs şüphesi, genç kızın hayatına mal oldu
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Koronavirüs paylaşımı sonrası apar topar gözaltına alındı Haber
Koronavirüs paylaşımı sonrası apar topar gözaltına alındı
Otomotiv devi koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduruyor Haber
Otomotiv devi koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduruyor
Benzine 3'üncü büyük indirim geldi! Bu geceden itibaren geçerli olacak Haber
Benzine 3'üncü büyük indirim geldi! Bu geceden itibaren geçerli olacak
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Koranavirüs ve soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir? Uzman isim aradaki farkları açıkladı
Koranavirüs ve soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir? Uzman isim aradaki farkları açıkladı
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
30 yaşında hayalini kurduğu iş yerini açarak, 25 kişiye istihdam oluşturdu
30 yaşında hayalini kurduğu iş yerini açarak, 25 kişiye istihdam oluşturdu
Davutoğlu, koronavirüsle mücadelede 13 maddelik öneri sıraladı
Davutoğlu, koronavirüsle mücadelede 13 maddelik öneri sıraladı
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği...
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında
Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor
Son Dakika: Temassız işlem limiti 250 TL'ye çıkarıldı
Son Dakika: Temassız işlem limiti 250 TL'ye çıkarıldı
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurtta kalan öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurtta kalan öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı
Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Giresunspor'da rakibine tekme atan futbolcu, kadro dışı bırakıldı
Giresunspor'da rakibine tekme atan futbolcu, kadro dışı bırakıldı
Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı
Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı
Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi
Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi
Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi
Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Hulusi Akar Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Tom Hanks Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Radamel Falcao Henry Onyekuru Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Ateş Wuhan Futbol Ankara
Şu an buradasınız: Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 16:38:55. #1.14#