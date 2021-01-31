Ümraniyespor - Samsunspor maç özeti izle | Bereket Sigorta Ümraniyespor - Yılport Samsunspor maç sonucu kaç kaç bitti?

2020-2021 TFF 1. Lig 19. hafta maçlarına hız kesmeden devam ediyor. Bereket Sigorta Ümraniyespor, Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geldiği maçın detaylarını sizler için derledik. Ümraniyespor - Samsunspor maç özeti izle | Bereket Sigorta Ümraniyespor - Yılport Samsunspor maç sonucu kaç kaç bitti?