Ümraniyespor - Samsunspor maç özeti izle | Bereket Sigorta Ümraniyespor - Yılport Samsunspor maç sonucu kaç kaç bitti?
2020-2021 TFF 1. Lig 19. hafta maçlarına hız kesmeden devam ediyor. Bereket Sigorta Ümraniyespor, Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geldiği maçın detaylarını sizler için derledik. Ümraniyespor - Samsunspor maç özeti izle | Bereket Sigorta Ümraniyespor - Yılport Samsunspor maç sonucu kaç kaç bitti?
TFF 1. Lig 19. hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona erdi. Ümraniyespor - Samsunspor maç özeti izle | Bereket Sigorta Ümraniyespor - Yılport Samsunspor maç sonucu kaç kaç bitti?
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR YILPORT SAMSUNSPOR MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ BİTTİ?
Ramazan Keleş(hakem), Sezgin Çınar(1. Yardımcı Hakem), Gökmen Baltacı(2. Yardımcı Hakem), Tayfun Sarı(dördüncü Hakem) tarafından yönetilen maçın sonucu ise 2-2 olarak tamamlandı.
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR YILPORT SAMSUNSPOR MAÇ ÖZETİ
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