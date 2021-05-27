Ümraniye'de sevgilisiyle tartışan vatandaş pompalı tüfekle intihar etti
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Ümraniye'de sevgilisiyle tartışan vatandaş pompalı tüfekle intihar etti

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Enes İnce - Haberler | 3. Sayfa

-Ümraniye'de sevgilisiyle tartışan vatandaş pompalı tüfekle intihar etti Ümraniye'de sevgilisiyle tartıştığı iddia edilen Serdar Tunç isimli şahıs, evinin önünde pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti.

-Ümraniye'de sevgilisiyle tartışan vatandaş pompalı tüfekle intihar etti

İSTANBUL - Ümraniye'de sevgilisiyle tartıştığı iddia edilen Serdar Tunç isimli şahıs, evinin önünde pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Ümraniye, Çakmak Mahallesi Gurbet Sokak'ta ikamet eden Serdar Tunç isimli vatandaş, pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti. Sokak içerisinde yükselen silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar Tunç'un kanlar içerisinde yerde yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, olay yerinde yaşamını yitiren Tunç'un, sevgilisiyle tartışması sonucu kamyoneti ile evinin önüne gelerek aracından indikten sonra intihar ettiği öğrenildi.

Öte yandan olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Ümraniye'de sevgilisiyle tartışan vatandaş pompalı tüfekle intihar etti
Ümraniye'de sevgilisiyle tartışan vatandaş pompalı tüfekle intihar etti
Ümraniye'de sevgilisiyle tartışan vatandaş pompalı tüfekle intihar etti
Ümraniye'de sevgilisiyle tartışan vatandaş pompalı tüfekle intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yusuf Enes İnce

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