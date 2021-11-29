ÜMRANİYE'DE MAKAS ATTIĞI İDDİA EDİLEN OTOMOBİL, HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI: 2'Sİ AĞIR, 8 YARALI - Haberler
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ÜMRANİYE'DE MAKAS ATTIĞI İDDİA EDİLEN OTOMOBİL, HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI: 2'Sİ AĞIR, 8 YARALI

Demirören Haber Ajansı / Ozan Ural - Haberler | Güncel
ÜMRANİYE'DE MAKAS ATTIĞI İDDİA EDİLEN OTOMOBİL, HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI: 2'Sİ AĞIR, 8 YARALI

ÜMRANİYE'de sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, önündeki hafif ticari araca çarptı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - ÜMRANİYE'de sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, önündeki hafif ticari araca çarptı. Kazada ikisi ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza saat 05.30 sıralarında Ümraniye-Şile Otoyolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ATM 725 plakalı otomobil, trafikte makas atarak ilerlerken aynı yönde ilerleyen 34 DEL 349 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da takla atarken kazada otomobildeki Zilal Çil ile Kardelen Küçükpişkin ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi çağrıldı. Kazada yaralananlar çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yeri

-Polis ekipleri

-İtfaiye ekipleri

-Yaralılar

-Sağlık ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

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Demirören Haber Ajansı / Ozan Ural - Son Dakika Haberleri

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