Ümraniye'de korku dolu anlar
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Ümraniye'de korku dolu anlar

09.12.2020 11:32 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:56
Ümraniye'de korku dolu anlar

ÜMRANİYE'de5 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

ÜMRANİYE'de

5 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken binada yaşayanlar panik yaşadı. Bazı bina sakinlerinin ağladıkları görüldü. Yangın saat 10.30 sıralarında Şerifali Mahallesi Şah Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binada çıktı. Binanın çatı katından yükselen alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Ümraniye ve Dudullu itfaiye ekipleri sevk edilirken polis ekipleri  de çevre güvenliğini alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken büyük korku ve panik yaşadı. Bazı bina sakinlerinin gözyaşı döktükleri görüldü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Görgü tanıkları, "Alevlerin çıktığını gördük. İtfaiyeye haber verdik. Binada kimse yok herkes dışarı çıktı" diye konuştu. Polisin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor.

(Fotoğraf) 


- İstanbul
Ümraniye'de korku dolu anlar
Ümraniye'de korku dolu anlar
Ümraniye'de korku dolu anlar
Ümraniye'de korku dolu anlar
Ümraniye'de korku dolu anlar
Ümraniye'de korku dolu anlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cengiz ÇOBAN

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