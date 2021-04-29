Ümraniye'de İmes Sanayi Sitesi Camii'nde yangın paniği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ümraniye'de İmes Sanayi Sitesi Camii'nde yangın paniği

Demirören Haber Ajansı / Çağrı ÇALIŞKAN - Haberler | Güncel

ÜMRANİYE'nin Dudullu semtindeki İmes Sanayi Sitesi Camii'nde yerden ısıtma sisteminin kablolarından kaynaklanan yangın çıktı.

ÜMRANİYE'nin Dudullu semtindeki İmes Sanayi Sitesi Camii'nde yerden ısıtma sisteminin kablolarından kaynaklanan yangın çıktı. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası camide duman tahliyesi yapıldı.

Dudullu'daki İmes Sanayi Sitesi Camii'nde gece yarısı yangın çıktı. Caminin zemin katından yükselen dumanları fark eden cami görevlilerinin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından camide duman tahliyesi yapıldı. İtfaiye erlerinin yaptığı incelemede yangının caminin zemin katındaki yerden ısıtma sisteminin kablolarından kaynaklandığı belirlendi.


Ümraniye'de İmes Sanayi Sitesi Camii'nde yangın paniği
Ümraniye'de İmes Sanayi Sitesi Camii'nde yangın paniği
Ümraniye'de İmes Sanayi Sitesi Camii'nde yangın paniği
Ümraniye'de İmes Sanayi Sitesi Camii'nde yangın paniği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağrı ÇALIŞKAN

Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Bursa'da korku dolu anlar...Üst geçit alev alev yandı
Bursa'da korku dolu anlar...Üst geçit alev alev yandı
2 kişinin öldüğü, 3 evin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
2 kişinin öldüğü, 3 evin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Merve Dizdar Yıldız Tilbe
Spor Diego Ömer Ali Ünal Karaman Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ümraniye'de İmes Sanayi Sitesi Camii'nde yangın paniği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 02:13:50. #1.16#

title