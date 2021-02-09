Son dakika haber: Ümraniye'de fabrikadaki yangın söndürüldü

ÜMRANİYE'de mobilya ve çeşitli ev aletleri üretilen fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın gece saatlerinde tamamen söndürülürken itfaiye ekiplerinin binada çalışmaları devam ediyor. Öte yandan çalışanlar zarar görmeyen eşya ve dosyaları fabrikadan çıkarıyor.

Yangın dün saat 15.00 sıralarında Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan mobilya ve çeşitli ev aletleri üretilen 5 katlı fabrikanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yangına 40 araçla müdahale etti. Yanan bina içinde çok sayıda plastik malzeme, sünger ve tiner olduğu kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Yangında ölen yada yaralanan olmazken büyük çapta hasar meydana geldi. Yangın tamamen söndürülürken, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını devam ettiği görüldü. Polis ekipleri de yanan fabrika girişinde beklerken, bazı çalışanların zarar görmeyen eşya ve dosyaları fabrikadan çıkardığı görüldü. Bir fabrika çalışanı "Hemen hemen bütün malzemeler zarar görmüş, yanmayan yok gibi. Zararla ilgili yapılan çalışma ile ilgili bilgim yok" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı