Son dakika haber: Ümraniye'de fabrikadaki yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Ümraniye'de fabrikadaki yangın söndürüldü

09.02.2021 09:36 | Son Güncelleme: 09.02.2021 09:48
Son dakika haber: Ümraniye'de fabrikadaki yangın söndürüldü

Son dakika gelişmesine göre ÜMRANİYE'de mobilya ve çeşitli ev aletleri üretilen fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

ÜMRANİYE'de mobilya ve çeşitli ev aletleri üretilen fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın gece saatlerinde tamamen söndürülürken itfaiye ekiplerinin binada çalışmaları devam ediyor. Öte yandan çalışanlar zarar görmeyen eşya ve dosyaları fabrikadan çıkarıyor.

Yangın dün saat 15.00  sıralarında Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan mobilya ve çeşitli ev aletleri üretilen 5 katlı fabrikanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yangına 40 araçla müdahale etti. Yanan bina içinde çok sayıda plastik malzeme, sünger ve tiner olduğu kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

 İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Yangında ölen yada yaralanan olmazken büyük çapta hasar meydana geldi. Yangın tamamen söndürülürken, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını devam ettiği görüldü. Polis ekipleri de yanan fabrika girişinde beklerken, bazı çalışanların zarar görmeyen eşya ve dosyaları fabrikadan çıkardığı görüldü. Bir fabrika çalışanı "Hemen hemen bütün malzemeler zarar görmüş, yanmayan yok gibi. Zararla ilgili yapılan çalışma ile ilgili bilgim yok" diye konuştu.


Son dakika haber: Ümraniye'de fabrikadaki yangın söndürüldü
Son dakika haber: Ümraniye'de fabrikadaki yangın söndürüldü
Son dakika haber: Ümraniye'de fabrikadaki yangın söndürüldü
Son dakika haber: Ümraniye'de fabrikadaki yangın söndürüldü
Son dakika haber: Ümraniye'de fabrikadaki yangın söndürüldü
Son dakika haber: Ümraniye'de fabrikadaki yangın söndürüldü
Son dakika haber: Ümraniye'de fabrikadaki yangın söndürüldü
Son dakika haber: Ümraniye'de fabrikadaki yangın söndürüldü
Son dakika haber: Ümraniye'de fabrikadaki yangın söndürüldü
Son dakika haber: Ümraniye'de fabrikadaki yangın söndürüldü
Son dakika haber: Ümraniye'de fabrikadaki yangın söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Pervin Buldan Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Bülent Serttaş Hüner Coşkuner
Spor Arda Turan Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler İzmir Fırtına Twitter Sağlık Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Ümraniye'de fabrikadaki yangın söndürüldü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 10:04:04. #1.14#
title