Ümraniye'de 'Deprem Anı ve Tahliye' tatbikatı - Haberler

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Ümraniye'de 'Deprem Anı ve Tahliye' tatbikatı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ümraniye'de 'Deprem Anı ve Tahliye' tatbikatı

Deprem Haftası kapsamında Türkiye'deki tüm okullarda eş zamanlı olarak gerçekleşen "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" Ümraniye'de de gerçeğini aratmadı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Deprem Haftası kapsamında Türkiye'deki tüm okullarda eş zamanlı olarak gerçekleşen "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" Ümraniye'de de gerçeğini aratmadı.

Her yıl 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Türkiye genelinde gerçekleşen deprem tatbikatı bu yıl da eş zamanlı olarak Türkiye genelinde yapıldı. Ümraniye'de de tüm okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi. "2022 Afet Tatbikatı Yılı" ilan edilmesi ile birlikte eş zamanlı yapılan tatbikatlar gerçeğini de aratmadı. Ümraniye Zübeyde Hanım Ortaokulunda yapılan tatbikata Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Ümraniye Kaymakamı Cengiz Uysal da katıldı.

Deprem anı canlandırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 2022 Tatbikat Yılı ve Deprem Haftası kapsamında düzenlenen tatbikat İstanbul genelindeki tüm okullarla eş zamanlı olarak saat 11.30'da gerçekleştirildi. Ümraniye Zübeyde Hanım Ortaokulunda gerçekleştirilen tatbikatta okulda siren eşliğinde deprem uyarısı yapıldı. Uyarı ile birlikte sınıflarda eğitim gören öğrenciler Ümraniye Belediyesi Sivil Savunma ve Arama Kurtarma ekipleri tarafından çök, kapan, tutun uygulaması yapıldı. Öğrenciler ekipler tarafından kontrollü ve hızlı bir şekilde okuldan tahliye edilerek güvenli bölgeye alındı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Ümraniye Kaymakamı Cengiz Uysal öğrencilerle bir süre sohbet ederek günün anısına fotoğraf çektirmesiyle tatbikat sona erdi. - İSTANBUL

Ümraniye'de 'Deprem Anı ve Tahliye' tatbikatı

Ümraniye'de 'Deprem Anı ve Tahliye' tatbikatı

Ümraniye'de 'Deprem Anı ve Tahliye' tatbikatı

Ümraniye'de 'Deprem Anı ve Tahliye' tatbikatı

Ümraniye'de 'Deprem Anı ve Tahliye' tatbikatı

Ümraniye'de 'Deprem Anı ve Tahliye' tatbikatı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Deprem Haftası, Ümraniye, Türkiye, Deprem, 3. Sayfa, Haberler

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