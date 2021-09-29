Ümraniye'de alkollü sürücü zincirleme kazaya yol açtı: 2 yaralı - Haberler
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Ümraniye'de alkollü sürücü zincirleme kazaya yol açtı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ümraniye'de alkollü sürücü zincirleme kazaya yol açtı: 2 yaralı

Ümraniye'de sürücüsünün alkollü olduğu olduğu iddia edilen otomobil, önünde bulunan 4 araca çarptı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye'de sürücüsünün alkollü olduğu olduğu iddia edilen otomobil, önünde bulunan 4 araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, alkollü sürücü gözaltına alındı. Kazaya sebebiyet veren otomobilin hız ibresinin 130 km'de takılı kaldığı görüldü.

Kaza, akşam saat 19.00 sıralarında Ümraniye'de Esenşehir Mahallesinde Baraj yolu ile NATO yolunun birleştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen 16 LJB 66 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsü M.S. aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek 2'si hafif ticari araç ve 2 otomobil üzere 4 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan 2 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri tarafından alkollü sürücü gözaltına alınarak sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan kazaya sebebiyet veren otomobilin hız ibresinin 130 km'de takılı kaldığı görüldü.

Kazaya tanık olan bir vatandaş, "Aracın ibresi 130'da kalmış. 130 ile şu Doblo'ya vuruyor. O da öbür arabalara vuruyor. Hepsini bir araya toplamış. Burada herkese saldırdı" dedi.

(Mehmet Kurt - Onur Hamzaoğlu/İHA)

Ümraniye'de alkollü sürücü zincirleme kazaya yol açtı: 2 yaralı

Ümraniye'de alkollü sürücü zincirleme kazaya yol açtı: 2 yaralı

Ümraniye'de alkollü sürücü zincirleme kazaya yol açtı: 2 yaralı

Ümraniye'de alkollü sürücü zincirleme kazaya yol açtı: 2 yaralı

Ümraniye'de alkollü sürücü zincirleme kazaya yol açtı: 2 yaralı

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