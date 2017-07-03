Ümraniye Belediyesi'nin Yaz Etkinliklerine Yoğun İlgi
Ümraniye Belediyesi'nin 6 -18 yaş grubu çocuklar ve gençler için düzenlediği ücretsiz Kur'an-ı Kerim, Tecvid, İslam Ahlakı, İman Esasları, Hadis-i Şerif dersleri ve sosyal aktivitelere bin 200 öğrenci katıldı.
Ümraniye Belediyesi'nin 6 -18 yaş grubu çocuklar ve gençler için düzenlediği ücretsiz Kur'an-ı Kerim, Tecvid, İslam Ahlakı, İman Esasları, Hadis-i Şerif dersleri ve sosyal aktivitelere bin 200 öğrenci katıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki 12 kültür merkezinde "Bu Yaz Öğreneceklerin Hayatta Unutulmaz" sloganıyla düzenlenen aktivitelere katılan bin 200 öğrenciye Kur'an-ı Kerim, Elifba ve Yaz Okulu Kitabı hediye edildi. Sabahattin Zaim, Cahit Zarifoğlu, Cemil Meriç, Necip Fazıl, Aliya İzzetbegoviç, Mehmet Akif, Semiha Ayverdi, Nurettin Topçu, Dumlupınar, Prof. Dr. Bekir Topaloğlu, M. Celalettin Ökten ve Ahmet Yüksel Özemre kültür merkezlerinde hafta içi her gün uzman eğitimciler tarafından verilen eğitimlerde çocuklar hem yaz tatillerini faydalı bilgiler edinerek değerlendiriyor hem de kısa zamanda Kur'an-ı Kerim öğreniyor.
Kur'an-ı Kerim, Tecvid, İslam Ahlakı, İman Esasları, Hadis-i Şerif derslerinin verileceği kursun 15 Temmuz'da sona ermesinin ardından, gerçekleşecek ödül töreni ile de öğrencilere sertifikaları dağıtılacak.