08.11.2019 09:29 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:34

Ümraniye 7. Geleneksel Çocukları Oyunları, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın da katıldığı bir programla başladı.



Bir zamanların çocuk oyunlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için hayata geçirilen Ümraniye 7. Geleneksel Çocuk Oyunları başladı. Çocuk oyunlarının başlaması nedeniyle Erkut Soyak Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda bir açılış programı düzenlendi. Programa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen, çok sayıda okuldan öğrencilerve öğretmenler katıldı.



Geleneksel çocuk oyunlarının kendisini maziye götürdüğünü ifade eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Mazide biz de çocukken bu oyunları oynuyorduk ama sizin gibi fiziki imkanlarımız yoktu. Şimdi sizin spor yapmanız ve oyun oynamanız için tüm fiziki koşullar var. Sporun her türlüsü önemli. Bu geleneksel oyunlarla sizlerin daha zinde kalması için, zekanızın daha iyi çalışması için, eğitim ve öğretiminize daha fazla katkıda bulunabilmesi için, bir kere hayatınızdan bu türlü oyun ve sporları hiç çıkarmayın. Bununla yaşayın" dedi.



Bu tür spor ve oyunların yeme içme kadar önemli olduğunu vurgulayan Başkan Yıldırım, "Spor yapanlar, sporla meşgul olanlar diğer insanlardan hem bedensel hem de zihinsel olarak daha farklı olurlar. Yani mesela herhangi bir spor dalı ile meşgul olan genç, liseli, ortaokul, ilkokul, üniversiteli veya hayata atılmış herhangi biri sporla meşgulse diğerinden farklı olur. Nasıl bir dil bir insansa, bana göre sporla veya herhangi bir sanat dalı ile meşgul olanlar onun için farklı insan kategorisine giriyor. Dünyada bu böyle. Dünyada iyi okullar bilginin yanında herhangi bir sanat dalı veya sportif başarıya bakıyor. Bunlar varsa daha başarılı insan kategorisine giriyorsunuz" şeklinde konuştu.



Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, konuşmasının ardından mendil kapmaca oyunu ile Ümraniye 7. Geleneksel Çocuk Oyunları'nı başlattı. Mendili tutan Başkan İsmet Yıldırım, çocuklarla bir süre oyuna katıldıktan sonra bir süre çocukların oyununu izledi. Ümraniye'de 25 gün boyunca devam edecek çocuk oyunlarına 16'şar kişiden oluşan 359 takım yer alırken, bu oyunlara 5 bin 744 öğrenci katılacak. Çocuklar bu oyunlar sırasında seksek, mendil kapmaca ve yakar top oynayarak hem yarışacak hem de doyasıya eğlenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA