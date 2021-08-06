Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri
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Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan Esra Hankulu isimli kadın dün sabah yatağında ölü bulundu. Olay sonrası Ümitcan Uygun gözaltına alınırken Esra Hankulu'nun son görüntüleri ortaya çıktı.

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olarak değerlendirilen Ümitcan Uygun, yeni bir olay ile gündeme geldi. Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan 25 yaşındaki Esra Hankulu isimli kadın ölü bulundu. Şüpheli ölüm sonrası Ümitcan Uygun gözaltına alınırken, talihsiz kadının son görüntüleri de ortaya çıktı.

ÖN OTOPSİ RAPORU TAMAMLANDI

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlanırken, alınan örnekler kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Hankulu'nun ön otopsi raporunda, beyin zarında travmatik olmayan kanama ve akciğerlerde iltihaplanma tespit edildi. Bu bulguların haricinde vücutta herhangi bir darp, cebir, kesici, delici alet izi ve ateşli silah yarasına rastlanmadı. Herhangi bir zehirlenme durumuna yönelik alınan bulgular, toksikolojik inceleme amacıyla Kimya İhtisas Laboratuvarı'na gönderildi. Hankulu'dan alınan örnekler, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna yollandı.

ÜMİTCAN'LA BİRLİKTE 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan, Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan, aralarında Ümitcan Uygun'un da bulunduğu 3 zanlı hakkında, "uyuşturucu temini" ve "fuhuşa aracılık yapma" yönünden de inceleme yapıldığı öğrenildi.

Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri
Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi tehditler savurdu
Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi tehditler savurdu
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri - Haberler
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