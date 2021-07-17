Ümitcan Uygun'ın tahliye edilmesine başsavcılıktan açıklama: Tutukluluk süresi 6 ayı geçemez
Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun, ses getiren dava sürerken uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek suçundan tutuklanmıştı. Bugün, Uygun'un avukatı müvekkilinin 6 ay sonra tahliye edildiğini söyledi. Uygun'un serbest bırakılmasına tepki gösterilirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, tutukluluk süresinin 6 ayı geçemeyeceği hükmü nedeniyle tahliye edilerek adli kontrol hükümlerinin uygulandığı vurgulandı.
Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun, uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından gözaltına alınmış ve 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan tutuklanmıştı.
6 AY SONRA SERBEST
Uygun'un avukatı Hayri Çağatay Cengiz, 6 aydır tutuklu bulunan Ümitcan Uygun'un tahliye edildiğini duyurdu.
BAŞSAVCILIK: TUTUKLULUK SÜRESİ 6 AYI GEÇEMEZ
Açıklamada tutukluluk süresinin 6 ayı geçemeyeceği hükmü nedeniyle tahliye edilerek adli kontrol hükümlerinin uygulandığı belirtilerek, "Soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından altı ayı geçemez hükmü karşısında, Şüpheli Ümitcan Uygun hakkında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirme' suçundan verilen tutuklama kararının kaldırılması ve adli kontrol altına alınmasına karar verildiği anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
NE OLMUŞTU?
Ümitcan Uygun, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde yaşayan ve "Aleyna Çakır" ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in evine gitmiş, kapıyı açmaması üzerine çilingire kapıyı açtıran Uygun, Çakır'ın cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, sosyal medyada erkek arkadaşının darbetmesi sonucu öldüğü iddiasıyla görüntüleri paylaşılan Çakır'a ait görüntülerin olaydan 1,5 ay önce çekildiği belirlenmişti.
Darp olayına ilişkin Uygun hakkında "konut dokunulmazlığının ihlali, kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından işlem yapılmıştı. Mahkeme, Uygun'u 30 gün süreyle 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında şiddet mağdurunun konutuna, okuluna, iş yerine yaklaşmama tedbirleri uygulayarak serbest bırakmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Haziran 2020'de, erkek arkadaşı tarafından darbedilmesine ilişkin sosyal medyadan canlı yayımlanan görüntülerin Esen'in ölümüyle ilgisinin bulunmadığını açıklamıştı. Uygun daha sonra uyuşturucu madde kullandığı anların sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından tutuklanmıştı.