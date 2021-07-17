Ümitcan Uygun'ın tahliye edilmesine başsavcılıktan açıklama: Tutukluluk süresi 6 ayı geçemez

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Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun, ses getiren dava sürerken uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek suçundan tutuklanmıştı. Bugün, Uygun'un avukatı müvekkilinin 6 ay sonra tahliye edildiğini söyledi. Uygun'un serbest bırakılmasına tepki gösterilirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, tutukluluk süresinin 6 ayı geçemeyeceği hükmü nedeniyle tahliye edilerek adli kontrol hükümlerinin uygulandığı vurgulandı.

Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun, uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından gözaltına alınmış ve 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan tutuklanmıştı.

6 AY SONRA SERBEST

Uygun'un avukatı Hayri Çağatay Cengiz, 6 aydır tutuklu bulunan Ümitcan Uygun'un tahliye edildiğini duyurdu.

BAŞSAVCILIK: TUTUKLULUK SÜRESİ 6 AYI GEÇEMEZ

Açıklamada tutukluluk süresinin 6 ayı geçemeyeceği hükmü nedeniyle tahliye edilerek adli kontrol hükümlerinin uygulandığı belirtilerek, "Soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından altı ayı geçemez hükmü karşısında, Şüpheli Ümitcan Uygun hakkında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirme' suçundan verilen tutuklama kararının kaldırılması ve adli kontrol altına alınmasına karar verildiği anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.