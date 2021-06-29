Ümitcan Güreş kimdir? 2021 Tokyo Olimpiyatları yüzücü Ümit Can Güreş kaç yaşında, nereli, hangi takımda?

2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'na katılacak olan milli sporcularımızdan birisi de Ümitcan Güreş oldu. Yüzme branşında ülkemizi temsil edecek Ümitcan Güreş kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor merak edildi. Hakkında bilgiler haberimizde...