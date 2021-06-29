Ümitcan Güreş kimdir? 2021 Tokyo Olimpiyatları yüzücü Ümit Can Güreş kaç yaşında, nereli, hangi takımda?
2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'na katılacak olan milli sporcularımızdan birisi de Ümitcan Güreş oldu. Yüzme branşında ülkemizi temsil edecek Ümitcan Güreş kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor merak edildi. Hakkında bilgiler haberimizde...
Ümit Can Güreş'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Tokyo Olimpiyatlarına katılacak olan Ümitcan Güreş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
ÜMİTCAN GÜREŞ KİMDİR?
Ümitcan Güreş (d. 24 Haziran 1999), Türk yüzücü. Kelebek stilde mücadele etmektedir. Güreş hâlen 50 ve 100 metre kelebek Türkiye rekorunun sahibidir.
Ümitcan Güreş doğum tarihi : 24 Haziran 1999
Ümitcan Güreş kaç yaşında : 22 yaşında
Ümitcan Güreş nereli : İstanbul doğumlu
Ümitcan Güreş branşı ne : Yüzme
Güreş 2017 Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 50 m kelebekte altın madalya kazanmıştı. Türk yüzücü ülkesinin 2018 Akdeniz Oyunları kafilesinde yer aldı. 100 m kelebekte bronz madalya kazanan sporcu, 4x100 m karışık bayrak takımıyla bir bronz daha elde etti.
Ümitcan Güreş, 2021 Tokyo Olimpiyatlarında ülkemizi 100 metre kelebek yarışlarında temsil edecek.