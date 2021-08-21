Ümit Yardım kimdir? Ümit Yardım kaç yaşında, nereli? Ümit Yardım hayatı ve biyografisi!
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Ümit Yardım kimdir? Ümit Yardım kaç yaşında, nereli? Ümit Yardım hayatı ve biyografisi!

Ümit Yardım kimdir? Ümit Yardım kaç yaşında, nereli? Ümit Yardım hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ümit Yardım izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ümit Yardım kaç yaşında, nereli? Ümit Yardım hayatı ve biyografisi! Ümit Yardım kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Ümit Yardım hakkında araştırmalar yapılıyor. Ümit Yardım kimdir? Ümit Yardım kaç yaşında, nereli? Ümit Yardım hayatı ve biyografisi!

ÜMİT YARDIM KİMDİR?

27 Nisan 1961. Memleketi; Denizli (Doğum Yeri; Balıkesir).

Eğitim;

Eskişehir Anadolu Lisesi (Maarif Koleji)

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü (1984) Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Ankara Gazi Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans. Tez; Kudüs Sorunu ve Birleşmiş Milletler) (1988)

Azerbaycan Güzel Sanatlar Akademisi Fahri Doktora "Yunanistan'da Osmanlı-Türk Mimari Mirası"

Bulunduğu görevler:

Dışişleri Bakanlığına girdiği 15 Mayıs 1985 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin Pakistan, SSCB/Rusya, Yunanistan, Azerbaycan ve Portekiz'deki Büyükelçiliklerinde III. katiplikten müsteşarlığa kadar çeşitli düzeylerde görevler.

Ağustos 2004-Ağustos 2006 Yunanistan-Gümülcine Başkonsolosu.

15 Kasım 2008-1 Nisan 2010 Almanya-Stuttgart Başkonsolosu.

Kısa süreli Musul Başkonsolosluğu

Nisan 2010- Eylül 2014 Tahran Büyükelçisi.

Ekim 2014- Kasım 2016 Moskova Büyükelçisi.

Kasım 2016-Temmuz 2018 Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa, Asya- Pasifik, Afrika ve Kültür İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı

Ocak-Aralık 2019 Viyana Büyükelçisi.

Aralık-2019 Emekli. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Aralık 2019 Gelecek Partisi Dış İlişkiler Başkanı

Evli ve iki çocuk babası.

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Ümit Yardım kimdir? Ümit Yardım kaç yaşında, nereli? Ümit Yardım hayatı ve biyografisi! - Haberler
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