Ümit Özdağ sağlık durumu ne, hasta mı?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan tutuklu bulunduğu Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndanhastaneye götürüldü. Ümit Özdağ sağlık durumu ne, hasta mı?

ÜMİT ÖZDAĞ SAĞLIK DURUMU NE?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bulunduğu Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan rutin sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü.

Hakkındaki soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Özdağ, rutin sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü.

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ ise hastanedeki tetkiklerinin ardından yeniden Silivri (Marmara) Cezaevi'ne nakledildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, sosyal medya hesabından Özdağ'ın sağlık durumu hakkında şu bilgiyi paylaştı: "Zafer Partisi Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın, Silivri Devlet Hastanesi'nde muayene ve tetkikleri yapılmış olup şu an Silivri Cezaevi'ne geri dönüşü gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."