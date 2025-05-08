Kurultay soruşturmasında Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı

CHP'nin uykularını kaçıran soruşturmada Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Gençlerin belini büken listeye ateş püskürdü: Asla doğru bulmuyoruz
Bahar Aksu cinayetinde eski eş ve suç ortakları tutuklandı

Bahar Aksu'nun katili ve suç ortakları için karar verildi
Hindistan-Pakistan savaşı ABD'yi alarma geçirdi

2 nükleer gücün savaşı ABD'yi alarma geçirdi! Şehirler boşaltılıyor

Ümit Özdağ sağlık durumu ne, hasta mı?

Ümit Özdağ sağlık durumu ne, hasta mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan tutuklu bulunduğu Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan hastaneye götürüldü. Özdağ, rutin sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi. Tetkiklerinin ardından Silivri Cezaevi'ne geri dönen Özdağ'ın durumu hakkında açıklama yapıldı. Peki, Ümit Özdağ sağlık durumu ne, hasta mı?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan tutuklu bulunduğu Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndanhastaneye götürüldü. Ümit Özdağ sağlık durumu ne, hasta mı?

ÜMİT ÖZDAĞ SAĞLIK DURUMU NE?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bulunduğu Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan rutin sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü.

Hakkındaki soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Özdağ, rutin sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü.

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ ise hastanedeki tetkiklerinin ardından yeniden Silivri (Marmara) Cezaevi'ne nakledildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, sosyal medya hesabından Özdağ'ın sağlık durumu hakkında şu bilgiyi paylaştı: "Zafer Partisi Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın, Silivri Devlet Hastanesi'nde muayene ve tetkikleri yapılmış olup şu an Silivri Cezaevi'ne geri dönüşü gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar

Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar
Samsun'da hasadı başlayan salep 3 bin liradan satılıyor

Çiftçiyi zengin eden hasat
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor

Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerine çıkanı vurup tek tek indirdiler
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.