Ümit Aktaş kimdir? Çağla konuğu Ümit Aktaş kaç yaşında, nereli?
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Ümit Aktaş kimdir? Çağla konuğu Ümit Aktaş kaç yaşında, nereli?

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Ümit Aktaş kimdir? Çağla konuğu Ümit Aktaş kaç yaşında, nereli?

Çeşitli sebeplerle gündeme gelen isimlerden olan Ümit Aktaş merak konusu oldu. Birçok kişi internet üzerinde Ümit Aktaş ile ilgili arama yapmaya başladı. Peki Dr. Ümit Aktaş kimdir? Doktor Ümit Aktaş biyografisi

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş hakkında birçok arama yapılıyor. Ümit Aktaş kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Fitoterapi nedir? gibi sorular başlıca yapılan aramalar arasında. Peki Ümit Aktaş kimdir? Soruların cevabını haberimizde bulacaksınız...

ÜMİT AKTAŞ KİMDİR?

1970 doğumlu olan Dr. Ümit Aktaş, Türkiye'de Fitoterapi uzmanı olarak eğitim alan ilk Tıp doktorlarından bir tanesidir.T ıp Fakültesi eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, Akupunktur Uzmanlık eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, Fitoterapi Yüksek Lisans eğitimini ise Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde tamamlamıştır.İstanbul'da kendi kliniğinde hasta kabul eden Dr. Ümit Aktaş, halen Bahçeşehir Üniversitesi FitoterapiEğitim Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.Dr. Ümit Aktaş, İlaçsız Yaşam, Bitkisel Kürlerle İlaçsız Tedavi, Mutluluk Kürleri, Diyabet ve Zayıflama Kürleri, Mutluluk Kürleri 2 adlı kitapların yazarıdır.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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