Umarı Destek Kampanyaları Devam Eder"

İsrail'in elinde 8 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Filistin'in "cesur kızı" Ahed Tamimi, "Umarım İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlar serbest bırakılıncaya kadar destek kampanyaları devam eder" dedi. Ramallah'ın Nabi Salih köyünde sapanla kalem fırlatan bir maketin önünde açıklamalarda bulunan Ahed Tamimi, mücadelesinde yanında duran herkese teşekkürlerini bildirdi. Filistinli mahkumlara destek veren her kampanyada bulunacağını açıklayan Tamimi, İsrail hapishanelerinde hala çocuklar olduğunun altını çizdi. Konuşmasında Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nü düzenleyen Gazze halkını da selamlayan Tamimi, "Umarım İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlar serbest bırakılıncaya kadar destek kampanyaları devam eder" ifadelerini kullandı. Tamimi, Kudüs'teki Han El-Ahmar sakinlerine ve Gazze halkına dayanışma mesajları gönderdi.

"ULUSLARARASI HUKUK OKUYACAĞIM"

İsrail'in lise eğitimini tamamlamasına engel olmaya çalıştığını anlatan Tamimi, "Gözaltındayken lise eğitimimi kaybedeceğimi düşünüyordum ama çalışmalara devam ettim. Uluslararası hukuk okuyacağım, çünkü İsrail işgal liderlerinin yargılanmasını istiyorum" dedi. İsrail medyasını boykot ettiğini ve soracakları sorulara cevap vermeyeceğini söyleyen Tamimi, İsrail medyasının onu ve Filistin halkını terörist gibi gösterdiğini hatırlattı.

(Hamad Alnajjar/İHA)