Uluslararası Verimliliğin Merkeziliği Konferansı için geri sayım başladı
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Uluslararası Verimliliğin Merkeziliği Konferansı için geri sayım başladı

Uluslararası Verimliliğin Merkeziliği Konferansı için geri sayım başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Japonya merkezli Asya Verimlilik Organizasyonu (APO) 60'ıncı yılını kutlamak için 10 Haziran'da sanal bir platform üzerinden Uluslararası Verimliliğin Merkeziliği Konferansı düzenlenecek.

Japonya merkezli Asya Verimlilik Organizasyonu (APO) 60'ıncı yılını kutlamak için 10 Haziran'da sanal bir platform üzerinden Uluslararası Verimliliğin Merkeziliği Konferansı düzenlenecek.

Verimliliğe bir övgü ve 'elmas jübilesi'ni kutlamak için APO, Japon Verimlilik Merkezi ile ortaklaşa gerçekleştireceği konferansın açılış konuşmasını Japon Verimlilik Merkezi Başkanı Yuzaburo Mogi ve 2008 yılında Ekonomi Alanında Nobel Ödülünü kazanan Prof. Paul Krugman yapacak.

İlk olarak insan kaynakları uzmanları ve iş gücü ekonomistlerini içeren oturumlarda Kovid-19 küresel salgınının getirdiği çok zorlu şartlar altında ekonomilerin ve işletmelerin dayanıklılığını etkileyen temel sorunlar ele alınacak. Devamında ise verimlilik ve iş gücü kalitesine odaklanılacak.

İkinci panelde ise dijital teknolojiler ve yapay zeka alanlarında yaşanan gelişmelerden faydalanarak akıllı dönüşümler konuşulacak. ROC Dijital Bakanı Audrey Tang, bu oturumda konuşmacılardan birisi olarak önceden kaydedilmiş konuşmasını gerçekleştirecek


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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