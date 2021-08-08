Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ilk kez "uzay oyunları" düzenlendi! Yarışmayı kazanan Soyuz Takımı oldu
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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ilk kez "uzay oyunları" düzenlendi! Yarışmayı kazanan Soyuz Takımı oldu

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ilk kez 'uzay oyunları' düzenlendi! Yarışmayı kazanan Soyuz Takımı oldu
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan astronotlar ve kozmonotlar, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı kutlamak için istasyonda ilk kez "uzay oyunları"nı düzenledi. Soyuz ve Dragon Takımı olarak ikiye ayrılan astronot ve kozmonotlar, senkronize yüzme, elsiz top ve daha fazlasını içeren yarışmada karşı karşıya gelirken, kazanan Soyuz Takımı oldu.

Dünya'nın yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) bir ilke ev sahipliği yaptı. NASA'dan yapılan açıklamada "Tokyo'daki Yaz Oyunlarını kutlamak için astronotlar ve kozmonotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ilk kez uzay oyunlarını düzenledi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ilk kez 'uzay oyunları' düzenlendi! Yarışmayı kazanan Soyuz Takımı oldu

DRAGON TAKIMINI YENDİLER

Soyuz Takımı, senkronize yüzme, elsiz top ve daha fazlasını içeren dostane bir yarışmada Dragon takımını yendi! İstasyon'un Sefer 65 ekibi, yörüngedeki laboratuvara hangi uzay aracıyla gittiklerine göre ekiplere ayrıldı.

NASA astronotu Mark Vande Hei ve Rus uzay ajansı Roscosmos'tan kozmonotlar Oleg Novitskiy ile Pyotr Dubrov, Soyuz Takımı'ndaydı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ilk kez 'uzay oyunları' düzenlendi! Yarışmayı kazanan Soyuz Takımı oldu

MCARTHUR DA DRAGON TAKIMI'NDAYDI

NASA astronotları Shane Kimbrough ve Megan McArthur, JAXA (Japonya Havacılık Araştırma Ajansı) astronotu Akihiko Hoshide ve ESA (Avrupa Uzay Ajansı) astronotu Thomas Pesquet, Team Dragon'daydı" ifadelerini kullandı.

Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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