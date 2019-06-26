Nevşehir'de, "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılık ile Mücadele Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlik Nevşehir Valiliği himayesindeki Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu üyesi kurumların temsilcilerinin katılımı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 3 no'lu sahasında gerçekleştirildi.

Uyuşturucu kullanımına dikkati çekmek için düzenlenen yürüyüşün ardından saha içerisindeki kurulan çeşitli stantlarda protokol üyeleri gençlerle birlikte mini golf, dart ve langırt oynayarak uçurtma uçurdu.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, bazı daire müdürleri, Nevşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi yöneticileri ve gençler katıldı.

Kaynak: AA