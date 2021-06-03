Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin Film Gösterimleri Nevşehir Kalesi'nde yapıldı
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Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin Film Gösterimleri Nevşehir Kalesi'nde yapıldı

Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin Film Gösterimleri Nevşehir Kalesi'nde yapıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl altıncısı gerçekleştirilen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin ilk gününde film gösterimleri tarihi Nevşehir Kalesi'nde yapıldı.

Festival kapsamında film gösterimleri, konferanslar, söyleşiler, fotoğraf sergileri, foto safari ve atölye çalışmaları gibi bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek. En sonunda da Paşabağları'nın masalsı ambiyansı içinde festivalin ödül töreninin heyecanını ve coşkusunu hep birlikte yaşayacağız."

Festivalin, eşsiz coğrafyası, tarihi ve kültürel birikimi ile insanlık açısından önemli bir zenginlik olan Kapadokya'da gerçekleştiriliyor olmasının sevindirici olduğunu dile getiren Kammel, etkinlikte yapılacak değerlendirmenin ardından 8 kategoride 38 filmin ödüllendirileceğini aktardı.

Festival programının detaylarını paylaşan Festival Başkanı Can Saraçoğlu, "Konuklarımız bölgede çektikleri fotoğraflarla Kapadokya ve Türkiye'nin güzelliklerini tanıtmaya başladılar. Salgın tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizin turizme önemli katkılar sunacağına inanıyor, destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Nevşehir Kalesi'nde devam eden etkinlikte, Nevşehir Belediyesi Mehter Takımı tarafından dinleti sunuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda ziyaretçinin aldığı kale içine kurulan platformda, festivale katılan filmlerin gösterimi yapıldı.

Kaynak: Bültenler

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