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Uluslararası Namaz Vakitleri Kongresi başladı

AA / Kübra Kara - Haberler | Güncel
Uluslararası Namaz Vakitleri Kongresi başladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Uluslararası Namaz Vakitleri Kongresi'nde, namaz vakitlerindeki farklılıkları, ihtilafları asgariye indirecek bir sonuca kavuşulacağını düşünüyorum.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Uluslararası Namaz Vakitleri Kongresi'nde, namaz vakitlerindeki farklılıkları, ihtilafları asgariye indirecek bir sonuca kavuşulacağını düşünüyorum." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Din İşleri Yüksek Kurulu Avrupa Konseyi Fetva ve Araştırma Meclisi'nin ortaklaşa düzenlediği "Uluslararası Namaz Vakitleri Kongresi" Bağcılar'daki bir otelde gerçekleştirildi.

Kongrenin açılışı Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi'nin ikakı Ferruh Muştuer'in Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı.

Kongrede konuşan Erbaş, 2016 yılından itibaren namaz vakitleri ile ilgili ortaya çıkan ihtilafları gidermek adına takvim birliği ve namaz vakitlerinde birliği sağlama konusunda çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Kongrede müzakereler yapılarak sonucun açıklanacağı bilgisini veren Erbaş, "Yukarı enlemlerde namaz ve oruç vakitleri elbette yeni bir mesele değildir, ancak çok önemli bir meseledir. Müslüman varlığının en bariz ifadesi ve en temel ibadeti olan namazın vakitleri konusunda derin uygulama farklılıklarının olması pek çok açıdan üzücüdür. Avrupa ülkeleri ve çeşitli İslam ülkelerinden katılan ilim insanlarıyla neticeye kavuşturularak birlik sağlanacak. Uluslararası Namaz Vakitleri Kongresi sonucunda, namaz vakitlerindeki farklılıkları, ihtilafları asgariye indirecek bir sonuca kavuşturulacağını düşünüyorum." diye konuştu.

-"Cüzi ve külli hedefleri gerçekleştirmek üzere birçok öneriler gündeme geldi"

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin Karadaği de düzenlenen kongrenin 4 yıllık bir çalışmanın sonucu olduğunu, çalışmaların ilmi komisyon eşliğinde gerçekleştirildiğini söyledi.

İslam'ın merhamet dini olduğunu hatırlatan Karadaği, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İslam'ın ne kadar kapsayıcı olduğuyla alakalı bir konuyu konuşuyoruz. Müslümanları her şeyde ihtilafa düşmüş olarak gören var. Ancak şunu biliyoruz ki ihtilaf rahmet kaynaklıdır. Mesela İsviçre'de ufak bir kasabada 16 takvim gördüm. Bir ailedeki her bir fert farklı bir takvimi takip edebiliyordu. Bu kongre kapsamında ilmi komisyon fıkhi ve astronomi ile ilgili olarak çalışmalar yapıldı. Bu toplantılarda birçok konular ortaya konuldu. Cüzi ve külli hedefleri gerçekleştirmek üzere birçok öneriler gündeme geldi."???????

Kongreye, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı, Avrupa Fetva ve Araştırma Meclisi Başkan Vekili Suheyb Hasan, Avrupa Fetva ve Araştırma Meclisi Üyesi Halid Hanefi ve çeşitli ülkelerden temsilciler katıldı.

Kongre, yarın yapılacak kapanış oturumuyla sona erecek.

AA / Kübra Kara - Son Dakika Haberleri
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