Uluslararası Edebi Çeviri Atölyeleri İstanbul'da başlıyor

İSTANBUL (Bültenler) - Bu atölye çalışmalarında alanının önde gelen çevirmenleriyle, mesleki kariyerinin başlarında olan genç çevirmenler bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacaklar. Ayrıca, atölye çalışmalarının sonuçları edebiyat çevirmenleri ve akademik çevrelerin hizmetine sunulmak üzere kitaplaştırılacak.

Türkçenin yazı dili birikimi ve kültürel arka planının en etkin biçimde yabancı dillere aktarılmasına ve yabancı dillerdeki eserlerin nitelikli biçimde Türkçe'ye kazandırılmasına hizmet etmek üzere 15 yıldır düzenlenen uluslararası çeviri atölyeleri kapsamında bugüne kadar 16 farklı dilde çeviri atölyesi düzenlendi. Bu atölyelere 30 ülkeden 684 çevirmen katıldı.

Atölyeler yoluyla edebiyat ve yayıncılık dünyasının gelişimine katkıda bulunmak için yoğun çaba harcayan Bakanlık önümüzdeki süreçte dünyanın yaygın konuşulan dilleri ve ayrıca edebi çevirmen eksikliği hissedilen dillerde atölye çalışmaları düzenlemeye devam edecek.

Atölyeler İstanbul Üniversitesi, Goethe Enstitüsü, İran Araştırmaları Merkezi, Haliç Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Graz Üniversitesi ve Translation and Publication Grant Program of I.R. Iran'ın (İran Kültür Bakanlığı Çeviri Destek Fonu) destekleriyle gerçekleştirilecek.

Atölyelere katkıda bulunan ülkelerin misyon şefleri, çevirmen, yazar, yayıncı ve ilgili meslek örgütü temsilcilerinin katılımıyla 15 Kasım saat 18.00'de gala yemeği düzenlenecek. Atölyeler 19 Kasım'a kadar devam edecek.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

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