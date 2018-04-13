Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Cengiz Şahin, "Dünya ileriye gidiyor. Türkiye de ileriye gidiyor. İnsanların ihtiyaçları farklılaşıyor. Bu ihtiyaç ve gereksinimlere yönelik çalışmalar ortaya koymak durumundayız." dedi.

Şahin, Samsun'un Canik Belediyesince Canik Kültür Merkezinde "10. Uluslararası Canik Sempozyumu" kapsamında düzenlenen "3. bin yılda hedefe doğru insan" konferansında, mutlu, huzurlu ve sağlıklı insan yetiştirilmesi için insanların ihtiyaçlarının çok iyi belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Dernek olarak, yaklaşık 30 yıldır insanının gelişimine yönelik faaliyet yürüttüklerini anlatan Şahin, "Dünya ileriye gidiyor. Türkiye de ileriye gidiyor. İnsanların ihtiyaçları farklılaşıyor. Bu ihtiyaç ve gereksinimlere yönelik çalışmalar ortaya koymak durumundayız. Bu ihtiyaç ve gereksinimlere yönelik yeni meslekler ortaya çıkıyor. Yeni gelişen meslekler dünyada gelişiyor, Avrupa'da gelişiyor, Amerika'da gelişiyor ama Türkiye'de gelişmiyor. Bunun için altyapımızı hazırlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Canik Belediye Başkanı Osman Genç ise şehirlerin fiziki gelişiminin yanı sıra insanların huzurlu ve mutlu olmasını sağlayacak çalışmalara da ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.

Üçüncü bin yılda insanların ruh sağlığının gelişimi, yaşam süresinin, kalitesinin artmasının önem taşıdığını vurgulayan Genç, "Bu sempozyumu önemsiyoruz. Çünkü merkezinde insan var. Belediyeler sadece yol, kentsel dönüşümler yapan kurumlar olmamalıdır. İnsanların ihtiyaçlarını anlamak gerekir. Bu kapsamda insana yatırım yapmak önemlidir. Bunun için bu sempozyum çok önemlidir." diye konuştu.

İl Mili Eğitim Müdürü Coşkun Esen ile Samsun Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Tekin Balcı'nın da açılış konuşması yaptığı sempozyuma yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerden akademisyenler katılıyor.

Sempozyum süresince "Bağımlılık ve insan", "Sağlık ve insan", "Değerler eğitimi", "Eğitim ve insan", Göç ve insan", "Kariyer ve insan", "Gelecek ve insan, "Estetik ve insan" konulu oturumlar gerçekleştirilecek.

Sempozyum, 15 Nisan'da sona erecek.