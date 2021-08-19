"Uluslararası Bursa Festivali"'nde 1990'lı yılların Türkçe pop şarkıları seslendirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 59'uncusu düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde 1990'lı yılların Türkçe pop şarkıcıları konser verdi.