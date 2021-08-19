"Uluslararası Bursa Festivali"'nde 1990'lı yılların Türkçe pop şarkıları seslendirildi
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 59'uncusu düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde 1990'lı yılların Türkçe pop şarkıcıları konser verdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 59'uncusu düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde 1990'lı yılların Türkçe pop şarkıcıları konser verdi.
???????Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konsere, Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Konserde Yonca Evcimik, Burak Kut, Grup Vitamin, Mansur Ark ve Ferda Anıl Yarkın yer aldı.
Konser sonunda sanatçıların performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Nur Söğütlü