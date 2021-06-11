Ulus Kaymakamı Kılıç'tan köy ziyaretleri
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Ulus Kaymakamı Kılıç'tan köy ziyaretleri

Ulus Kaymakamı Kılıç'tan köy ziyaretleri
Anadolu Ajansı / Akif Yaman - Haberler | Güncel

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Küllü ve Arpacık köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Küllü ve Arpacık köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kılıç, gazetecilere, 2021 yılında yapılan ve devam eden yatırımları yerinde görmek ve bilgi almak için köyleri sık sık ziyaret ettiklerini söyledi.

Ziyaretlerde muhtarların ve vatandaşların sorun ve taleplerini de dinlediklerini ifade eden Kılıç, "Vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet alması için devletimizin bize sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirme gayreti içindeyiz." dedi.

Ziyaretlerde, İl Encümeni Kadir Saraç ile Ulus Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Atilla Duman da yer aldı.

Ulus Kaymakamı Kılıç'tan köy ziyaretleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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