Ulus Kaymakam Kılıç'tan müze ve bilim merkezinde inceleme

ULUS, BARTIN (AA) - Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Küre Dağları Milli Parkı Orman Okulu, Tahnit Müzesi ve Doğa Bilim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Kılıç, gazetecilere, Pınarbaşı ve Drahna vadisi yol güzergahındaki Ağa köyünde yapımı tamamlanan 3 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip merkezde, 5 salon, panoramik tahnit sergi alanı, endemik bitki odası, yöresel ürünler satış merkezi, mescit ve çocuk parkının yer aldığını söyledi.

Projeye sürecin başından itibaren destek olduklarını dile getiren Kılıç, "Kısa süre içerisinde ziyarete açılacak merkezde ziyaretçilerin ihtiyaçlarına cevap verecek tüm bölümlerin hazırlanmış olduğunu gördük. Bu tarz projelerin artması noktasında ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Proje, ilçemiz turizmine önemli şekilde katma değer katacak." ifadelerini kullandı.

AA / Akif Yaman - Son Dakika Haberleri

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