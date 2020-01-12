Ulupamir Mahallesi'ne 201 konut yapılacak

12.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:22

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, bu yıl Ulupamir Mahallesi'ne 201 konutun yapılacağını belirtti.

Mehmetbeyoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Ulupamir Mahallesi'nde açılan ilk yardım, halı dokuma ve Kuran-ı Kerim kurslarını ziyaret etti.

Köydeki Kırgızlar tarafından atlı birliklerle karşılanan Mehmetbeyoğlu ile Arvas, kurslar hakkında yetkililerden bilgi aldı, kursiyerlerle sohbet etti.

Mehmetbeyoğlu Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca mahalleye bu yıl içinde 201 konutun yapılacağı müjdesini verdi.

Mehmetbeyoğlu, Erciş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce mahallede açılan kurslarla vatandaşların hem istihdam hem de bilgi ve becerilerini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Milletvekili Arvas ise Ulupamir Mahallesi'nin kendileri için önemli bir merkez olduğunu ifade ederek, "Ensar ve muhacir kardeşliği burada 40 yıl önce başlamış olup, ölünceye kadar devam edecektir. Kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Ulupamir inşallah Erciş'in gelecekteki yıldızı olacaktır." dedi.

Ziyarete Erciş Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, Erciş Halk Eğitim Müdürü Halis Özdaş, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam ile kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA