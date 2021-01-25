Uludağ'da 'koronavirüs' partileri
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Uludağ'da 'koronavirüs' partileri

25.01.2021 10:25 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:42
Uludağ'da 'koronavirüs' partileri

Uludağ, geçtiğimiz hafta sonu tatilciler ile dolarken, sosyal mesafe ve maske gözetmeksizin yapılan birçok noktadaki eğlence partileri tepki çekti.

Uludağ, geçtiğimiz hafta sonu tatilciler ile dolarken, sosyal mesafe ve maske gözetmeksizin yapılan birçok noktadaki eğlence partileri tepki çekti.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, geçtiğimiz hafta sonu otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Hava sıcaklığının -1 derece olarak ölçüldüğü bölge, sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutuldu. Gündüz, karların tadını çıkaran vatandaşlar pistlerde yoğunluk meydana getirirken, akşam ise tepki çeken görüntüler oluştu.

Farklı otellerde toplanan kalabalıklar, koronavirüs vakalarına ve tedbirlerine aldırmadan gönüllerince eğlendi. Sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayılırken, birçok noktada müzikler eşliğinde verilen alkollü partilerde, eğlence geç saatlere kadar sürdü. Birçok vatandaşın, dip dibe dans ettiği anlar kaydedilirken, partilerdeki kalabalıklar da gözlerden kaçmadı.

Görüntülerin sosyal medyada yansımasının ardından vatandaşlardan büyük tepki geldi. Birçok sosyal medya kullanıcısı, koronavirüs vakalarını hatırlatarak insanların tedbirlere uymaları noktasında uyarılarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta Uludağ'da bir otelde kalan 10 kişilik müşteri grubunun terasta, müzik eşliğinde sosyal mesafe ile maske kuralına uymadan eğlenmeleri üzerine otel işletmecisine  ve eğlenen gruba, maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamaktan toplam 76 bin 380 TL para cezası uygulanmıştı.

Görüntü dökümü

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-Sosyal medya görüntüleri

-Kalabalıktan ve partilerden detaylar

Haber:  Gürkan DURAL/BURSA,  - Kamera: BURSA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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