Uludağ'da Kaybolan Genç

Ailesiyle piknik için geldiği Uludağ'da kaybolan gencin bulunması amacıyla başlatılan çalışmalara ara verildi.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Bursa Arama Kurtarma Derneği (BAKUT) ve AKUT Arama Kurtarma Derneği ile Yıldırım Belediyesi arama kurtarma ekipleri arazide kaybolan Hasan Can Altan (22) için arama çalışması yürüttü.

Yaklaşık 100 kişiden oluşan ekipler aradan 11 saat geçmesine rağmen genci bulamadı. Bunun üzerine çalışmalarına ara veren ekiplerin, gün ağarınca Hasan Can Altan'ı aramaya yeniden başlayacağı öğrenildi.

Uludağ'ın Kirazlıyayla bölgesine dün ailesiyle piknik yapmaya gelen Hasan Can Altan, tek başına ormanda gezerken yolunu kaybetmişti. Genç, ailesini arayarak cep telefonundan konum göndermelerini istemişti. Ailesi, yaklaşık bir saat sonra çocuklarının gönderdikleri konuma gelmemesi ve cep telefonuna da ulaşılamaması üzerine durumu yetkililere bildirmiş ve arama çalışması başlatılmıştı.