Uludağ'da kar yağışı başladı
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Uludağ'da kar yağışı başladı

16.03.2021 10:02 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:12

Uludağ'da kar yağışı başladı Meteoroloji Genel Müdürlüğü beş günlük hava durumunu açıkladı.

Uludağ'da kar yağışı başladı

BURSA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü beş günlük hava durumunu açıkladı. Bursa'da bugün termometrelerin en yüksek 13 dereceyi göstermesi beklenirken, Uludağ'da kar yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, bugün Bursa'da yağmurlu, sıcaklığın ise en yüksek 13, en düşük 9 derece olması bekleniyor. Uludağ'da bugün başlayan ve cuma gününe kadar devam etmesi beklenen kar yağışı etkisini sürdürürken, sıcaklığın en yüksek 2, en düşük sıfırın altında 3 derece olması tahmin ediliyor.

Kar kalınlığı ise kar kalınlığı 98 santimetreye bildirildi.

Uludağ'da kar yağışı başladı
Uludağ'da kar yağışı başladı
Uludağ'da kar yağışı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZAFER PEKER

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