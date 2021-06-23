Uludağ'da aç kalan ayı yerleşim yerine indi
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Uludağ'da aç kalan ayı yerleşim yerine indi

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - Haberler | 3. Sayfa

- Uludağ'da aç kalan ayı yerleşim yerine indi Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sezonun kapanmasının ardından aç kalan bir ayı Sarıalan'da yerleşim yerlerine indi.

- Uludağ'da aç kalan ayı yerleşim yerine indi

BURSA - Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sezonun kapanmasının ardından aç kalan bir ayı Sarıalan'da yerleşim yerlerine indi. Çöpte yiyecek arayan ayının görüntüleri bölgede yaşayanların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Uludağ'da otellerin kapanmasının ardından aç kalan ayı, yerleşim yeri olarak bilinen Sarıalan bölgesine indi. Çöpte yiyecek arayan ayı, poşet içindeki çöpleri yerken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Sarıalan'da daha evvel de anne ayı ve 3 yavrusu çöpleri karıştırıp karınlarını doyururken görüntülenmişti.

Uludağ'da aç kalan ayı yerleşim yerine indi
Uludağ'da aç kalan ayı yerleşim yerine indi
Uludağ'da aç kalan ayı yerleşim yerine indi
Uludağ'da aç kalan ayı yerleşim yerine indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur

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