Ulubey Kanyonu lavanta kokacak
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Ulubey Kanyonu lavanta kokacak

Ulubey Kanyonu lavanta kokacak
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

UŞAK'ta, 77 kilometre uzunluğundaki Ulubey Kanyonu'nda, 141 futbol sahası büyüklüğünde alana Orman İşletme Müdürlüğü'nce 35 bin 400 lavanta fidanı dikildi.

UŞAK'ta, 77 kilometre uzunluğundaki Ulubey Kanyonu'nda, 141 futbol sahası büyüklüğünde alana Orman İşletme Müdürlüğü'nce 35 bin 400 lavanta fidanı dikildi.

Uşak'taki Ulubey Kanyonu'nda, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlanıyor. Eşsiz manzaraya sahip kanyonun uzunluğu 77 kilometreyi, derinliği 140 ile 170 metreyi bulurken, genişliği ise yer yer 100 ile 500 metre arasında değişiyor. Kanyonun zemininden Banaz Çayı ile Dokuzsele Deresi geçerken, içinde ise başta antik dönem olmak üzere Selçuklu ve Osmanlı'dan birçok yapı bulunuyor. Uşak Valiliği, İl Özel İdaresi ve Ulubey Kaymakamlığı tarafından kanyona 2015 yılında yaptırılan, 150 metre yükseklikte ve 135 metrekare büyüklüğündeki cam teras ise ilgi görüyor. Cam terastan her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti manzarayı seyretmenin keyfini yaşıyor.

KANYON LAVANTA KOKACAKUşak Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Ulubey Kanyonu'na lavanta fidanları dikildi. Kanyonun doğal dokusuna zarar vermemek için iş makinesi kullanılmazken, orman köylüleri, elleriyle yamaçlarda lavanta fidanlarını toprakla buluşturdu. Orman İşletme Müdürlüğü'nce kanyonun yamaçlarına 141 futbol sahası büyüklüğünde, 100 hektar alana 35 bin 400 lavanta fidanı dikildi. Geçen yıl dikilen lavantalar, büyüdükçe çiçek açmaya da başladı. Kanyondaki cam terasa çıkanlar, görsel şöleni izlerken, lavanta kokusunu da alacak. 

Orman İşletme Müdürü Ayhan Yalçın, Uşak'ın orman ve doğal güzellikleri açısından zengin olduğunu belirterek, "Doğal güzelliklerden biri Ulubey Kanyonu'dur. Yerli ve yabancı çok sayıda turistin ziyaret ettiği kanyonun güzelliğini artırmak için biz de 2020 yılının son baharında rehabilitasyon projesi başlattık. Doğal dokuyu bozmadan, kanyona iş makinesi sokmadan 35 bin 400 lavanta fidanını yamaçlarda toprakla buluşturduk. Lavantalar yeni yeni çiçek açmaya başladı. 2 ya da 3 yıl sonra lavantalar tam olarak büyüdüğünde kanyonda çok güzel görüntü ortaya çıkacaktır" dedi.


Ulubey Kanyonu lavanta kokacak
Ulubey Kanyonu lavanta kokacak
Ulubey Kanyonu lavanta kokacak
Ulubey Kanyonu lavanta kokacak
Ulubey Kanyonu lavanta kokacak
Ulubey Kanyonu lavanta kokacak
Ulubey Kanyonu lavanta kokacak
Ulubey Kanyonu lavanta kokacak
Ulubey Kanyonu lavanta kokacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin

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