Ülkü ocakları genel başkanı: liderimizin camiamıza selamları var

04.10.2019 18:08

ÜLKÜ Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker aracılığıyla aradığını belirterek, "Liderimizin teşkilatlarımıza, camiamıza ve aziz Türk milletine selamları var" dedi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, Twitter hesabından açıklama yaptı. Çeliker, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, Özel Kalem Müdürü Sayın Murat Çeliker aracılığıyla aradılar, kendisiyle telefonla konuşarak emir ve talimatlarını aldık. Liderimizin teşkilatlarımıza, camiamıza ve aziz Türk milletine selamları var" ifadelerini kullandı.

MHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Bahçeli'nin istirahatine devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Doktorların dinlenmesi yönündeki tavsiyeyi uygulayan Bahçeli'nin Türkiye gündemindeki gelişmeleri anbean takip ettiği ve önümüzdeki hafta mesaisine başlayacağı ifade edildi.

Kaynak: DHA