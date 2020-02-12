Ülkesine dönen Guaido'ya halktan sert tepki

12.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:02

Venezuela'da kendini geçici Devlet Başkanı ilan eden milletvekili Juan Guaido, yurt dışı seyahatinin ardından döndüğü Karakas yakınında bulunan havalimanında halkın yoğun tepkisiyle karşılaştı.



Venezuela'nın muhalefet lideri Juan Guaido, yasağa rağmen 19 Ocak'ta çıktığı ABD ve Davos Zirvesi seyahati dönüşünde Karakas şehrinin yakınlarında bulunan havalimanında halkın sert tepkisiyle karşılaştı. Havalimanında görevli bir kişinin üzerine su attığı Guaido, daha sonra havalimanı dışında bekleyen kalabalık tarafından "vatan haini" olarak suçlandı. Havalimanının dışında bekleyen kalabalığın öfkesine maruz kalan Guiado, kendini kalabalığın arasında buldu. Kalabalık arasında ilerlemekte zorlanan Guiado, güçlükle aracına binebildi.



Guaido, seyahati kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmüş ve Davos'ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'na katılmıştı. Trump ile Washington'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, "Venezuela'nın özgürlüğünü sağlama mücadelemizde ABD'nin desteğini alıyorum" ifadelerini kullanan Guaido, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından, "ABD'nin kuklası" olmakla suçlanıyor.



Öte yandan ülkesine dönüş yapmadan önce sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Guaido, "Diktatörlük hiç bu kadar yalnız kalmamıştı. Dolayısıyla bugün her zamankinden daha fazla birlik, güven ve siyasi disiplin gerekli olacak. Yeni gelişmelere dikkat edin: Geri döndük" paylaşımında bulunmuştu. - KARAKAS

Kaynak: İHA