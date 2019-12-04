Ülker ve Deniz Feneri Suriye'de iyilikte buluştu!

04.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:38

Suriye'de iç savaşın başladığı günden bu yana büyük bir özveri içinde çalışan pek çok sivil toplum kuruluşu gibi Deniz Feneri de hayırsever vatandaş ve kurumların yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Yapılan yardımların insanlık onurunu korumanın yanı sıra, ülkemizin güvenliği için de ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan Deniz Feneri Genel Başkanı Mehmet Cengiz; "Bugüne kadar uluslararası pek çok kurum, devlet kurumlarımız, sivil toplum örgütlerimiz ve özel sektörümüz son derece önemli bir iş birliği sergilediler. Milyonlarca mültecinin en temel insani ihtiyaçlarını hep beraber karşıladık. Yapılan yardımlarla Türkiye'li yoksulların ve mülteci ailelerinin yüzünü güldürdük. Bunun son örneğini derneğimize gıda bağış yaparak kadınları ve çocukları mutlu eden Ülker ailesi oldu. Sağolsun Murat Ülker, diğer pek çok sivil toplum kurumuna destek olduğu gibi; Deniz Feneri'nin yıllardır 2 bin yetimine 12 ay boyunca 125 lira harçlık veriyor. Bugüne kadar da derneğimiz aracılığıyla 600 bin koli gıdayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Uzun bir süredir Ülker'in Mutlu Et Mutlu Ol günü vesilesiyle Suriye'nin Azez bölgesi, Harameyn ve Ehli Şam kamplarında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtıldı ve stoklarımızda kalan son 1.200 koli gıdayı da onlar adına dağıttık. Kış iyice bastırırken yeni gıda kolileri dağıtımı için bütün hayırseverleri yardım yapmaya davet ediyorum"dedi.

Güvenli bölgelerde zor kış şartlarında kamplarda yaşam mücadelesi veren mazlum ve mağdur insanların ihtiyaçlarını karşılamak için iş dünyasını bir kez daha yardıma çağıran Başkan Cengiz; "Yapılan harekâtlarla oluşturulan güvenli bölgelere kurulan kamplara Suriyeliler gruplar halinde yerleştiler, yerleşiyorlar. Ancak mevsim kış ve havalar soğudu, stoklarımız da azaldı. Bugüne kadar desteğini esirgemeyen hayırsever vatandaşlarımızı ve şirketlerimizi bir kez daha destek olmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler