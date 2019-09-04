"Ülkemizde 320 bin fiilen çalışan özel güvenliğimiz var"

04.09.2019 18:27

1. Sınıf Emniyet Müdürü ve sanatçı Ahmet Sula, "Ülkemizde 1 milyon 700 bin sertifikalı, 1 milyon 100 bin eğitim almış, 320 bin fiilen çalışan özel güvenliğimiz var. Onlar Türk polis teşkilatının sağ kolu." dedi.

Sula, Kuşadası ilçesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Eğitim Merkezi ve Dinlenme Parkı'nda, SGK bünyesinde hizmet veren güvenlik görevlilerine hizmet içi eğitim programı kapsamında seminer verdi.

Program sonrasında AA muhabirine açıklama yapan Sula, güvenlik görevlilerinin çalıştıkları kurumda, moral ve motivasyonlarının artırılması, birlik ve beraberliğin daha üst seviyeye çıkarılması için bu semineri verdiklerini söyledi.

Türkiye'de 1 milyon 700 bin sertifikalı güvenlik görevlisi olduğuna dikkati çeken Sula, "1 milyon 100 bin eğitim almış, 320 bin fiilen çalışan özel güvenliğimiz var. Kamuda ise 110 bin kişi çalışıyor. Onlar Türk polis teşkilatının sağ kolu. Ülkemizin yaşadığı 15 Temmuz, ülkemizin içinde bulunduğu süreç, verdiğimiz mücadele münasebetiyle, devletin görevlisi olarak hizmette bulunan kardeşlerimize bu birikimlerimizi ne kadar çok aktarırsak, onların hizmet kalitesi o kadar fazla üst seviyeye çıkacaktır." dedi.

Sula, şöyle devam etti:

"Bu bastığımız toprak Anadolu'muz, yaşadığımız 15 Temmuz süreci bizleri birlik ve beraberliğe mecbur kılıyor. Böyle bir farkındalığı oluşturup görevimizi bu şuur ve bilinçle yaparsak bu kardeşlerimizin hem bize yardımcı olmalarını hem de ülkeye güvenlik sektöründeki hizmetleri açısından bir kalite artırımı sağlayacaktır. O yüzden SGK'nın bu eğitim faaliyetinde burada bulunmaktan dolayı onur duyuyorum. Bu sebeple faaliyetlerimize devam ederek ne kadar çok bu birikimlerimizi peşimizden gelecek olan nesillerimize aktarırsak kendimizi bu ülkeye daha çok hizmet etmiş olarak addediyoruz."

Kaynak: AA