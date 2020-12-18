Ülke TV frekans bilgileri! Ülke TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? Ülke TV canlı izleme linki!

Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki Ülke TV'nin frekans bilgileri nedir? Ülke TV polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? Ülke TV canlı izleme linki haberimizde.

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki Ülke TV frekansı kaçtır? Ülke TV frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?

ÜLKE TV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans :12103

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol Oranı : 8333

FEC : -

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