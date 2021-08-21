Ülke genelinde yasa dışı bahis denetimi gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ülke genelinde yasa dışı bahis denetimi gerçekleştirildi

Ülke genelinde yasa dışı bahis denetimi gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen 'Yasa dışı bahis/siber denetim ve kumar/oyun makineleri' denetimlerde 57 bin 107 personelin katıldığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen 'Yasa dışı bahis/siber denetim ve kumar/oyun makineleri' denetimlerde 57 bin 107 personelin katıldığı ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Gene Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Genel Komutanlığınca gerçekleştirilen denetimler, 'Yasa dışı bahis/siber denetim ve kumar/oyun makineleri' suçlarına yönelik olarak ülke genelinde 10 bin 85 ekip ve 57 bin 107 personelin katılımıyla gerçekleşti.

Yasadışı bahis/siber denetimi uygulamasında 7 yasadışı bahis oynatılan iş yerinde, 75 oynatan şahıs hakkında '7258 Sayılı Kanun' kapsamında adli işlem ve 91 şahıs hakkında da yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldığı öğrenildi. Ayrıca uygulamada, 19 şahıs gözaltına alınırken 388 aranan şahıs da yakalandı.

6 bin 913 şahıs hakkında idari işlem uygulandı

Kumar/oyun makineleri uygulamasında 31 bin 752 iş yeri ve 992 dernekte, 47 şahıs gözaltına alındı, 360 aranan şahıs yakalandı, 119 şahıs hakkında adli işlem, 6 bin 913 şahıs hakkında idari işlem uygulandı. 107 umuma açık iş yeri ve derneğe idari işlem yapıldı. Yapılan uygulamalarda Covid-19 salgını ile ilgili olarak, çıkarılan genelgeler ile 'maske takmamak ve sosyal mesafe yasağına uymamak' tedbirlerine uymayan 91 şahsa idari para cezası uygulanırken 26 şahsa adli işlem yapıldı. Ayrıca 6 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı, 26 bin 427 TL para, 3 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 55 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca, 23 adet oyun makinesi, 10 adet tombala makinesi ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde, bin 355 adet kaçak sigara, çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu, oyun kağıdı ve oyun pulları ele geçirildi. - ANKARA

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Ülke genelinde yasa dışı bahis denetimi gerçekleştirildi
Ülke genelinde yasa dışı bahis denetimi gerçekleştirildi
Ülke genelinde yasa dışı bahis denetimi gerçekleştirildi
Ülke genelinde yasa dışı bahis denetimi gerçekleştirildi
Ülke genelinde yasa dışı bahis denetimi gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Akıma kapılan 9 yaşındaki çocuğu ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler
Akıma kapılan 9 yaşındaki çocuğu ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Yıldız Tilbe Armağan Çağlayan
Spor Muslera Lionel Messi Rıza Çalımbay Dimitris Pelkas Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ülke genelinde yasa dışı bahis denetimi gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 10:00:44. #1.15#

title