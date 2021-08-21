Ülke genelinde yasa dışı bahis denetimi gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen 'Yasa dışı bahis/siber denetim ve kumar/oyun makineleri' denetimlerde 57 bin 107 personelin katıldığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen 'Yasa dışı bahis/siber denetim ve kumar/oyun makineleri' denetimlerde 57 bin 107 personelin katıldığı ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Gene Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Genel Komutanlığınca gerçekleştirilen denetimler, 'Yasa dışı bahis/siber denetim ve kumar/oyun makineleri' suçlarına yönelik olarak ülke genelinde 10 bin 85 ekip ve 57 bin 107 personelin katılımıyla gerçekleşti.

Yasadışı bahis/siber denetimi uygulamasında 7 yasadışı bahis oynatılan iş yerinde, 75 oynatan şahıs hakkında '7258 Sayılı Kanun' kapsamında adli işlem ve 91 şahıs hakkında da yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldığı öğrenildi. Ayrıca uygulamada, 19 şahıs gözaltına alınırken 388 aranan şahıs da yakalandı.

6 bin 913 şahıs hakkında idari işlem uygulandı

Kumar/oyun makineleri uygulamasında 31 bin 752 iş yeri ve 992 dernekte, 47 şahıs gözaltına alındı, 360 aranan şahıs yakalandı, 119 şahıs hakkında adli işlem, 6 bin 913 şahıs hakkında idari işlem uygulandı. 107 umuma açık iş yeri ve derneğe idari işlem yapıldı. Yapılan uygulamalarda Covid-19 salgını ile ilgili olarak, çıkarılan genelgeler ile 'maske takmamak ve sosyal mesafe yasağına uymamak' tedbirlerine uymayan 91 şahsa idari para cezası uygulanırken 26 şahsa adli işlem yapıldı. Ayrıca 6 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı, 26 bin 427 TL para, 3 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 55 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca, 23 adet oyun makinesi, 10 adet tombala makinesi ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde, bin 355 adet kaçak sigara, çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu, oyun kağıdı ve oyun pulları ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı