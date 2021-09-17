Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı - Haberler
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Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı

Rusya, skandal bir olayla çalkalanıyor. Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için 12 olan yaşını 16 olarak söyleyen kız, erkek arkadaşından hamile kaldı. Çocuğun babasının reşit olduğunu belirtilirken, ismi açıklanmadı. Dasha adlı kız, bebeğini doğurma kararı aldı.

Rusya'da yaşanan olay, ülke gündeminde birinci sıraya oturdu. 12 yaşındaki Dasha adlı kız çocuğu, reşit olan sevgilisiyle ilişkiye girmek için yaşını büyük gösterdi ve 16 yaşında olduğunu söyledi. Ancak kızın yalanı, ikili arasındaki cinsel ilişki deneyiminden sonra ortaya çıktı. Kız, sevgilisine asıl yaşının 12 olduğunu söyledi.

Dasha, olayın ardından hamile kalırken bu olay ülke gündeminde ilk sıralara oturdu. Rusya'daki özel bir televizyon kanalına konuk olan Dasha ve annesi, yaşanan durum karşısında çok şaşkın olduklarını ancak bebeğin dünyaya getirilmesi konusunda karar kıldıklarını ifade ettiler.

Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı

Yaşananların ardından bebeğin babası da kayıplara karıştı. Fakat Rus polisi, yaptığının suç olması nedeniyle babayı aramaya başladı. Eğer adam yakalanırsa, hakkında "reşit olmayan kişiye cinsel taciz" suçundan işlem başlatılacak.

Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı

Yaşadığı durum hakkında açıklamalarda bulunan Dasha, "Annem bana doğum kontrol yöntemleri hakkında bilgi verdi. Erkek arkadaşım ise prezervatif kullanmamayı seçti. Sadece bir kere beraber olduk daha sonra hamile olduğumu öğrendim. Ondan çocuğuna sahip çıkmasını ve bizi bir aile olarak bir araya getirmesini beklerdim" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı - Haberler
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