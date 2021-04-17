Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, valiliği ziyaret etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Batman Valiliğine ziyarette bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Batman Valiliğine ziyarette bulundu.
Temaslarda bulunmak amacıyla Batman'a gelen Bakan Karaismailoğlu, Gültepe Mahallesi'nde yapımı süren ve içerisinde cami, kütüphane, taziye evi ve kültür merkezi bulunan Necat Nasıroğlu Külliyesinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
Daha sonra Valiliğe geçen Bakan Karaismailoğlu, Vali Hulusi Şahin'i makamında ziyaret etti.
Bakan Karaismailoğlu'na, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür de eşlik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhyeddin Beyca